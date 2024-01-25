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"На фото - я": муж-"волонтер" блогерши Пренткович ответил на хейт из-за отдыха на Мальдивах

Алена Кюпели
25 января 2024, 11:21
Мужчина вышел в эфир и признался, что на фото действительно он.
Андрей Гонковский ответил отреагировал на хейт из-за Мальдив
Андрей Гонковский ответил отреагировал на хейт из-за Мальдив / Коллаж Главред, фото Instagram/gonkovskiy

Муж блогерши миллионницы Татьяны Пренткович Андрей Гонковский, который под видом волонтерской деятельности выехал вместе с ней отдыхать на Мальдивы, решил оправдаться за свой поступок.

Об этом он записал ряд сториз на своей странице в Instagram. По его словам, он понимает возмущение огромного количества людей, но "не все так, как описывается".

Муж Пренткович оправдывается за отдых на Мальдивах
Муж Пренткович оправдывается за отдых на Мальдивах / Скриншот Instagram/gonkovskiy

"На фото я, это не фейк. Но я не прикрывался волонтерством, чтобы поехать на отдых, как это пытаются подать", - говорит он.

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Мальдивы втихаря
Мальдивы втихаря / Скриншот Instagram/gonkovskiy

По словам мужчины, благотворительные мероприятия для украинских предпринимателей, на которых он должен был выступать, перенеслось с 11 января на 23. Гонковский рассказал, что организаторы якобы не успевали собрать достаточное количество людей, чтобы провести ивент 11 января, поэтому перенесли его на 23 число.

А так как жена блогера Пренткович в это время летела на Мальдивы со своей подругой, блогершей Алиной Френдий, Гонковский решил тоже полететь на отдых. "Может зря, может ошибочно, но уже как есть", - написал он.

Может зря, но уже как есть
Может зря, но уже как есть / Скриншот Instagram/gonkovskiy

Тут же он сообщает о том, сколько ему удалось собрать на проведенном 23 мероприятии. Он также добавляет, что он предприниматель и в его проектах работают около 100 людей, для которых он создал рабочие места.

Он признает свою ошибку и при этом добавляет, что "никто никого не обманывал". "Когда ты не показываешь какую-то часть своей жизни, это не означает, что есть обман", - полагает предприниматель.

Напомним, ранее разгорелся скандал из-за того, что муж блогерши Татьяны Пренткович выехал вместе с ней на Мальдивы. В сети появилось фото, как Гонковский на Мальдивах стоит вместе со своей женой и пользователи утверждают, что фото было сделано несколько дней назад.

Ранее также стало известно о том, что известная блогерша Настя Талпа во второй раз беременна. На канале Анастасии в TikTok появился ролик, в котором она сначала говорит, что заказала мужу подарок, потом показывает, как вручает Богдану белый конверт, где был тест на беременность.

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