Муж блогерши Пренткович под видом волонтера отправился на Мальдивы

Когда пользователи стали спрашивать о ситуации, Пренткович их просто заблокировала.

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Блогерша Пренткович "спалилась" на отдыхе с мужем / Коллаж Главред, фото Instagram/

Украинская блогерша Татьяна Пренткович, которая может похвастаться одним миллионом подписчиков в Instagram, отдыхает на Мальдивах. И все бы ничего, только вот ее муж-волонтер Андрей Гонковский, который выехал в Польшу под видом волонтерской деятельности, отдыхает вместе с ней.

По крайней мере, об этом написало издание Таблоид. В сети появилось фото, как Гонковский на Мальдивах стоит вместе со своей женой и пользователи утверждают, что фото было сделано несколько дней назад.

На фото - Пренткович на Мальдивах в белом платье с детьми:

видео дня

Ниже на фото - муж Пренткович и сама блогерша в том самом платье:

Муж Пренткович "волонтерит" на Мальдивах / Фото Таблоид

Пользователи рассекретили волонтерскую деятельность мужа Пренткович / Фото Таблоид

Напомним, ранее известная украинская блогер Даша Евтух, ставшая популярной в Сети благодаря нестандартным распаковкам, сообщила о своей беременности.

Ранее также стало известно о том, что известная блогерша Настя Талпа во второй раз беременна. На канале Анастасии в TikTok появился ролик, в котором она сначала говорит, что заказала мужу подарок, потом показывает, как вручает Богдану белый конверт, где был тест на беременность.

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