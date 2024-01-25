Блогерша Пренткович извинилась за мужа на Мальдивах: комментаторы разнесли ее версию в прах

Теперь Пренткович придется постараться, чтобы восстановить доверие своих пользователей.

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Версия Пренткович и ее мужа с треском провалилась / Коллаж Главред, фото Instagram/tanyaprentkovich

Блогерша-миллионница Татьяна Пренткович, которая отдыхала на Мальдивах, а потом оказалось, что она делала это вместе со своим мужем, который выехал из Украины в качестве волонтера, извинилась за то, что из-за них теперь "будут плохо думать про волонтеров".

На своей странице в Instagram, блогерша опубликовала пост, в котором посыпает голову пеплом, якобы признавая свою ошибку. Более того, она акцентирует внимание на том, что из-за переноса даты запланированного мероприятия, где должен был выступать ее муж, они решили воспользоваться моментом и провести время с семьей.

"Нам очень досадно, что наш уступок заставил думать плохо о волонтерах и бизнесах, которые постоянно делают многое для помощи стране и при необходимости уезжают за границу! Наш уступок – это только наша ответственность и мы ни в коем случае не желали кому-то навредить", - пишет она.

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Между тем, комментаторы разнесли ее в пух и прах, приведя железные аргументы и снова уличили блогершу во лжи. К примеру, некоторые пользователи заметили, что Пренткович и ее подруга Алина Френдий ехали изначально на двух разных машинах.

Фоловеры Пренткович раскрыли ее обман / Скриншот Instagram/tanyaprentkovich

Другой пользователь отмечает, что муж Пренткович оказался полностью "упакованным" и готовым к летнему отдыху. "С летними вещами? В Польшу? Зимой? Вы нас что, идиотами считаете", - возмущаются они.

Пренткович оправдывается за Мальдивы / Скриншот Instagram/tanyaprentkovich

Другие пользователи, которые следили за путешествием блогерши отметили, что Пренткович все время сетовала на то, как тяжело путешествовать одной с детьми и акцентировала внимание на том, что она одна.

Пренткович лгала о том, что в поездке она одна / Скриншот Instagram/tanyaprentkovich

Что ж, теперь блогерше придется поработать над тем, чтобы вернуть свое лицо и восстановить доверие у собственной аудитории.

Напомним, ранее муж блогерши миллионницы Татьяны Пренткович Андрей Гонковский, который под видом волонтерской деятельности выехал вместе с ней отдыхать на Мальдивы, решил оправдаться за свой поступок.

ранее разгорелся скандал из-за того, что муж блогерши Татьяны Пренткович выехал вместе с ней на Мальдивы. В сети появилось фото, как Гонковский на Мальдивах стоит вместе со своей женой и пользователи утверждают, что фото было сделано несколько дней назад.

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