УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Блогерша Пренткович извинилась за мужа на Мальдивах: комментаторы разнесли ее версию в прах

Алена Кюпели
25 января 2024, 22:26
Теперь Пренткович придется постараться, чтобы восстановить доверие своих пользователей.
Версия Пренткович и ее мужа с треском провалилась
Версия Пренткович и ее мужа с треском провалилась / Коллаж Главред, фото Instagram/tanyaprentkovich

Блогерша-миллионница Татьяна Пренткович, которая отдыхала на Мальдивах, а потом оказалось, что она делала это вместе со своим мужем, который выехал из Украины в качестве волонтера, извинилась за то, что из-за них теперь "будут плохо думать про волонтеров".

На своей странице в Instagram, блогерша опубликовала пост, в котором посыпает голову пеплом, якобы признавая свою ошибку. Более того, она акцентирует внимание на том, что из-за переноса даты запланированного мероприятия, где должен был выступать ее муж, они решили воспользоваться моментом и провести время с семьей.

"Нам очень досадно, что наш уступок заставил думать плохо о волонтерах и бизнесах, которые постоянно делают многое для помощи стране и при необходимости уезжают за границу! Наш уступок – это только наша ответственность и мы ни в коем случае не желали кому-то навредить", - пишет она.

видео дня

Между тем, комментаторы разнесли ее в пух и прах, приведя железные аргументы и снова уличили блогершу во лжи. К примеру, некоторые пользователи заметили, что Пренткович и ее подруга Алина Френдий ехали изначально на двух разных машинах.

Фоловеры Пренткович раскрыли ее обман
Фоловеры Пренткович раскрыли ее обман / Скриншот Instagram/tanyaprentkovich

Другой пользователь отмечает, что муж Пренткович оказался полностью "упакованным" и готовым к летнему отдыху. "С летними вещами? В Польшу? Зимой? Вы нас что, идиотами считаете", - возмущаются они.

Пренткович оправдывается за Мальдивы
Пренткович оправдывается за Мальдивы / Скриншот Instagram/tanyaprentkovich

Другие пользователи, которые следили за путешествием блогерши отметили, что Пренткович все время сетовала на то, как тяжело путешествовать одной с детьми и акцентировала внимание на том, что она одна.

Пренткович лгала о том, что в поездке она одна
Пренткович лгала о том, что в поездке она одна / Скриншот Instagram/tanyaprentkovich

Что ж, теперь блогерше придется поработать над тем, чтобы вернуть свое лицо и восстановить доверие у собственной аудитории.

Напомним, ранее муж блогерши миллионницы Татьяны Пренткович Андрей Гонковский, который под видом волонтерской деятельности выехал вместе с ней отдыхать на Мальдивы, решил оправдаться за свой поступок.

ранее разгорелся скандал из-за того, что муж блогерши Татьяны Пренткович выехал вместе с ней на Мальдивы. В сети появилось фото, как Гонковский на Мальдивах стоит вместе со своей женой и пользователи утверждают, что фото было сделано несколько дней назад.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Это показуха": РФ не перебрасывала в Беларусь ядерку - Жданов

"Это показуха": РФ не перебрасывала в Беларусь ядерку - Жданов

23:06 Мир
Падение Ил-76: в списках РФ указаны военнопленные, которых уже обменяли - Лубинец

Падение Ил-76: в списках РФ указаны военнопленные, которых уже обменяли - Лубинец

22:29 Украина
Орбан приедет впервые с 2010 года: Украина готовится к визиту - Стефанишина

Орбан приедет впервые с 2010 года: Украина готовится к визиту - Стефанишина

21:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:26

Певица KOLA впервые показала фото со свадьбы в Праге: есть ли на них жених

23:17

Чернявый пухлик: как выглядит сын путиниста Баскова от первого брака

23:13

"Путин ненавидит этот мир": Украина нанесла России сокрушительные потери - NYT

23:06

"Это показуха": РФ не перебрасывала в Беларусь ядерку - Жданов

22:50

Думали о худшем: почему Король и Кейт Миддлтон одновременно оказались в больнице

Россия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – ЖдановРоссия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – Жданов
22:29

Падение Ил-76: в списках РФ указаны военнопленные, которых уже обменяли - Лубинец

22:26

Блогерша Пренткович извинилась за мужа на Мальдивах: комментаторы разнесли ее версию в прах

22:16

"Не позорьте себя!": Цымбалюк высказался про хейт актрис за отдых за границей

21:40

Наготове отправить в клинику: у Тодоренко снова проблемы со здоровьем детей

Реклама
21:27

Орбан приедет впервые с 2010 года: Украина готовится к визиту - Стефанишина

21:11

70 на 30, что пленных в Ил-76 не было: в РФ "посыпался" фейк Симоньян и Ко

20:55

Украина в 2024 начнет строить 4 ядерных реактора - министр энергетики

20:31

"Будем платить страшную цену": полковник анонсировал очень жесткую мобилизацию

20:21

МОН утвердило даты проведения НМТ: абитуриенты будут сдавать экзамены по 4 предметам

20:14

20-летняя дочь Елены Кравец показала романтику с "любовью всей ее жизни"

20:05

Как поменять доллары правильно: в Нацбанке рассказали о важной детали

19:56

Как Екатерина Бужинская выглядела 30 лет назад: певица показала фото

19:50

На фронте задвухсотили элитного снайпера "Косого": охота длилась всего 3 минутыВидео

19:31

Видит себя "спасителем Европы": Шольц тайно надеется на победу Трампа – BILD

19:20

Радовались оккупации Украины: Кошмал рассказала о неприятной поездке в Кишинев

Реклама
19:17

Снег с дождем и мощный ветер: где в Украине будет худшая погода

19:10

Прошли сутки: Кремль до сих пор не смог предьявить тела погибших Ил-76мнение

19:05

Лунный календарь на 26 января: к чему следует быть внимательным

19:00

Защитники борются внутри мясорубки: Дикий о том, к чему привел дефицит боеприпасов

18:56

Россияне нашли новый способ обойти ВСУ в Авдеевке: бойцы не впечатлены

18:45

Пенсии в Украине пересчитают: сильно ли увеличат выплаты

18:20

"Процесс переговоров стартовал": Стефанишина рассказала о чем договорились с ЕС

18:09

Отменили спектакль "о Мариуполе" и пианиста Путина: Бедняков обратился к украинцам

18:02

Что делать если один наушник работает, а один - нет: несложные трюки помогут каждому

18:00

Sportarena выпустила документалку о роте ударных БпЛА "Фаворит", которую патронирует Favbet

18:00

Работает безотказно: как разжечь угли без средства для розжига

17:45

"Украинцев держат за идиотов?": военная раскритиковала "сказки" о контрнаступлении

17:43

Это настоящая "революция": на Западе оценили новую стратегию ВСУ против России

17:38

Можно ли есть зубчик чеснока каждый день: неожиданное влияние на организм

17:26

"Большая война в Европе неизбежна": Латвия призывает укреплять безопасность

16:48

Из чего на самом деле изготавливают паприку: ответ поразит всех

16:45

Мужчина переоделся в свою девушку и отправился на экзамен, но что-то пошло не так

16:44

РФ использует на фронте газовые гранаты: они содержат смертоносные вещества

16:36

Настя Каменских отреагировала на слухи про беременность и развод жутковатым фото

16:35

РФ пошла на штурм ВСУ: ее встретили Брэдли и рой FPV-дронов, все закончилось эпичноВидео

Реклама
16:24

В Украине хотят ввести базовую военную службу для всех граждан до 25 лет - Чернев

16:12

За секунду потерял всю семью: россияне в Харькове убили жену и дочь военногоФото

16:11

Его разметут со стола и тарелки оближут: шикарный рецепт нового салатаВидео

16:06

99% людей ее даже не используют: для чего нужна дырка в стенке холодильника

15:47

Почему нельзя мыть пол 26 января: 4 запрета, которые нельзя нарушать в этот день

15:39

Путин поставил оккупантам новые ключевые задачи к перевыборам - разведка

15:39

Орбан откажется от вето на 50 млрд евро Украине - глава финского МИД

15:32

Осуждает одобрение документа: омбудсмен возразил нормам законопроекта о мобилизации

15:29

Бобер построил дом в водосточной трубе и заблокировал 60 домов: к чему это привело

15:20

Украине удалось вернуть в бюджет 1,5 миллиарда на схеме по закупке снарядов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять