Жена боксера Усика показала новорожденную дочь и раскрыла подробности родов

28 января 2024 года Александр и Екатерина Усик стали родителями в четвертый раз. В семье украинского профессионального боксера появилась девочка по имени Мария.
Екатерина Усик скрывала беременность, а вот про роды откровенно рассказала в сюжете ТСН. Младшая дочь спортсмена появилась на свет в одном из Киевских роддомов. Это было осознанное решение Екатерины, как и то, что с ней в больнице и на выписке никого не было.
Усик решила рожать четвертого ребенка самостоятельно, поэтому маму и троих старшеньких она отправила за границу. Боксер также не смог сопровождать жену - сейчас Александр Усик ведет активную подготовку к ключевому в своей карьере бою за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
"Мы родились и еще где-то часов пять лежали в родовой. Созвонились (с Усиком - прим. редактора) сразу. Только ребенка вытащили, — видео было уже у Александра. Это, конечно, тяжело, потому что в такие моменты хочется быть рядом со своей женой, со своим ребенком. Но ничего. Надо прославлять страну", - говорит Екатерина.
Также она рассказала, что с рождением дочери ее поздравил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - отправил открытку с подписью "Спасибо за украинцев".
Смотрите сюжет ТСН про рождение четвертой дочери в семье Александра и Екатерины Усиков:
Ранее звезда сериала "Сплетница", британский актер Эд Вествик, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на высоте 3000 м в швейцарских Альпах.
Также стало известно, что Надя Дорофеева стала мамой, и случилось это несколько лет назад. Подробности этого события раскрыл украинский продюсер и ведущий Евгений Фешак.
Другие новости:
- Наталья Могилевская показала подарки от дочек, которые всегда носит с собой
- Настя Каменских переехала в другую страну к новому мужчине - блогер
- 41-летняя звезда "Дизель Шоу" впервые выходит замуж