Жена боксера Усика показала новорожденную дочь и раскрыла подробности родов

Екатерина Усик рассказала, как спортсмен узнал про рождение ребенка, и как ее поздравил Залужный.

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Екатерина Усик показала четвертую дочь от боксера Александра Усика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505

28 января 2024 года Александр и Екатерина Усик стали родителями в четвертый раз. В семье украинского профессионального боксера появилась девочка по имени Мария.

Екатерина Усик скрывала беременность, а вот про роды откровенно рассказала в сюжете ТСН. Младшая дочь спортсмена появилась на свет в одном из Киевских роддомов. Это было осознанное решение Екатерины, как и то, что с ней в больнице и на выписке никого не было.

Усик решила рожать четвертого ребенка самостоятельно, поэтому маму и троих старшеньких она отправила за границу. Боксер также не смог сопровождать жену - сейчас Александр Усик ведет активную подготовку к ключевому в своей карьере бою за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

"Мы родились и еще где-то часов пять лежали в родовой. Созвонились (с Усиком - прим. редактора) сразу. Только ребенка вытащили, — видео было уже у Александра. Это, конечно, тяжело, потому что в такие моменты хочется быть рядом со своей женой, со своим ребенком. Но ничего. Надо прославлять страну", - говорит Екатерина.

Также она рассказала, что с рождением дочери ее поздравил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - отправил открытку с подписью "Спасибо за украинцев".

Смотрите сюжет ТСН про рождение четвертой дочери в семье Александра и Екатерины Усиков:

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