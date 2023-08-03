"Всем страшно": Позитив рассказал, готов ли отправиться воевать на фронт

Певец Алексей Завгородний с псевдонимом Позитив рассказал, готов ли отправиться на фронт - и заявил, что боится оставить своих родных.

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Завгородний отметил, что его окружение крайне сильно изменилось после вторжения РФ в Украину. / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский поп-певец Алексей Завгородний (он же Позитив/Positiff) рассказал, готов ли отправиться на фронт сражаться с русскими оккупантами. Об этом рассказал в интервью для проекта Славы Демина.

"Это наша миссия защищать наш дом, землю. Всем страшно. А кому не страшно? Я боюсь оставить своих родных. Я был в серой зоне", – объяснил он.

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Завгородний отметил, что его окружение крайне сильно изменилось после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

"Кто-то отсеялся, но в положительную сторону точно. С Даниэлем Салемом общаюсь. Что касается Потапа, я не чувствую никакой разницы между тем общением, когда он приезжал и сейчас. Мы на связи", – сказал он.

Завгородний также отметил, что некоторое время уже не участвует в составе поп-группы MOЗGI.

"Я сейчас сольный исполнитель Позитив. Никакого отношения к этой группе не имею сейчас. Не знаю, что с ней", – подытожил он.

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