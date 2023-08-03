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"Всем страшно": Позитив рассказал, готов ли отправиться воевать на фронт

Дмитрий Видоменко
3 августа 2023, 11:30 обновлено 3 августа, 11:31
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Певец Алексей Завгородний с псевдонимом Позитив рассказал, готов ли отправиться на фронт - и заявил, что боится оставить своих родных.
Завгородний, Позитив

Завгородний отметил, что его окружение крайне сильно изменилось после вторжения РФ в Украину.

/ коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский поп-певец Алексей Завгородний (он же Позитив/Positiff) рассказал, готов ли отправиться на фронт сражаться с русскими оккупантами. Об этом рассказал в интервью для проекта Славы Демина.

"Это наша миссия защищать наш дом, землю. Всем страшно. А кому не страшно? Я боюсь оставить своих родных. Я был в серой зоне", – объяснил он.

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Завгородний отметил, что его окружение крайне сильно изменилось после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

"Кто-то отсеялся, но в положительную сторону точно. С Даниэлем Салемом общаюсь. Что касается Потапа, я не чувствую никакой разницы между тем общением, когда он приезжал и сейчас. Мы на связи", – сказал он.

Завгородний также отметил, что некоторое время уже не участвует в составе поп-группы MOЗGI.

"Я сейчас сольный исполнитель Позитив. Никакого отношения к этой группе не имею сейчас. Не знаю, что с ней", – подытожил он.

Напомним, ранее стало известно, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин ожидают первенца - такое предположение сделала пресса и поклонники после свежих фото и видео модели с округлившимся животиком.

Также таблоиды публикуют необычное заявление французской певицы Афиды Тернер: невестка Тины Тернер будет рожать от ее погибшего сына. Таким образом она надеется побороть тоску по мертвому мужу.

До того российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол.

"Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.

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