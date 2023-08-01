Невестка Тины Тернер будет рожать от ее погибшего сына

Жена покойного Ронни Тернера хочет сделать его отцом посмертно / коллаж: Главред, фото: instagram.com/afida_turner

Королева рок-н-ролла Тина Тернер ушла из жизни 24 мая 2023 года. В декабре, почти за шесть месяцев до этого, скончался ее второй биологический сын - Ронни Тернер (единственный общий сын Тины и Айка Тернеров).

Он тоже был музыкантом, и оставил после себя вдову - французскую певицу Афиду Тернер. В интервью для издания People она призналась, что тяжело переживает смерть мужа и свекрови.

"Было очень грустно, что Ронни умер, а через полгода умерла и его мама. Мне очень тяжело, потому что люди видят только музыку или картинки, а я возвращаюсь домой и выкрикиваю имена своих близких. Эта боль никогда не исчезнет. Я все еще очень подавлена и думаю об очень плохих, темных вещах. Я страдаю, и мое сердце разрушено. Я пытаюсь не сойти с ума", - говорит Афида.

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Впрочем, 46-летняя звезда нашла для себя утешение. Перед смертью Ронни хотел стать отцом, поэтому собрал свой биологический материал, и передал на хранение жене. Артистка надеется, что ей удастся забеременеть и родить ребенка от покойного мужа.

"Грустно, что его не будет рядом, но что поделать? По крайней мере, у меня будет малыш, похожий на Ронни. Такой монстрик, как я и он, можете себе представить?" - рассказывает воодушевленная будущим материнством Афида.

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