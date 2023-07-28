Сальма Хайек не постеснялась показать место старения на теле

Голливудская актриса Сальма Хайек еще и показала, как его замаскировать.

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Сальма Хайек вечно роскошная и молодая/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

Мексикано-американская актриса, звезда фильмов "Бандитки", "От заката до рассвета" и "Фрида", Сальма Хайек, которая славится своей молодостью и отсутствием безобразных подтяжек лица, показала чуть ли не первые признаки старения.

Актриса поделилась соответствующим фото на своей странице в Instagram.

Она также рассказала лайфхак о том, что делать с седыми локонами и как их скрыть без покраски.

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"Вот вам совет, как скрыть седые локоны, не крася волосы. Снимите очки с головы! Добро пожаловать, мудрость", - написала актриса и показала чуть ли не первые признаки старости на собственном теле.

Сальма Хайек и ее лайфхак для седых волос / Instagram/salmahayek

Напомним, недавно на странице актрисы в Instagram появились снимки, которые подчеркивают отменную физическую форму Хаек - она стоя выполнила сложный гимнастический трюк с крайне невозмутимым лицом. Речь идет о шпагате, который "покоряется" далеко не каждому.

Ранее также 56-летняя Сальма Хайек раскрыла секрет своей "вечной молодости" без ботокса.

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