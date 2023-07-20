56-летняя Сальма Хайек раскрыла секрет своей "вечной молодости" без ботокса

Сальма Хайек отдает предпочтение неинвазивным процедурам и методе, которую предпочитает не "прогуливать".

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Сальма Хайек рассказала, как поддерживает молодость лица и тела / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

Мексикано-американская актриса, звезда фильмов "Бандитки", "От заката до рассвета" и "Фрида", Сальма Хайек поддерживает тренд на натуральность, и является одной из немногих голливудских знаменитостей, кто не исправляла свою внешность хирургическим путем или при помощи косметических инъекций.

И для своих скромных 56 лет Хайек выглядит фантастически. В подкасте "Let’s Talk Off Camera" актриса призналась, как добивается таких поистине волшебных результатов.

Первым делом за свой свежий внешний вид она благодарна косметологии - она регулярно проходит микротоковые процедуры и радиолифтинг лица и тела. "Никакого ботокса", - гордо заявляет она. При этом Сальма отметила, что это - не самые популярные услуги среди ее ровесниц, на которых они не всегда показывают высокую эффективность, цитирует артистку издание The Daily Mail.

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Актриса убеждена, что имеет хорошие результаты, так как "усиливает" их регулярными медитациями. Это ее волшебная палочка №2.

"Иногда, когда я ею занимаюсь, люди говорят мне, когда я куда-то захожу: "О Боже, ты опять выглядишь на 20 лет". Когда я некоторое время ею не занимаюсь, угадайте, что? Не только лицо начинает обвисать и все остальное начинает обвисать, а еще моя межпозвонковая грыжа, проблема с шеей, проблема со бедром, мои лодыжки... Я начинаю разваливаться", - делится опытом Сальма Хайек.

Ранее жена Брюса Уиллиса показала видео с актером на годовщину выхода на экраны первого фильма "Крепкий орешек". Таким образом Эмма Хеминг почтила мужа, как актера, который совершил важный вклад в кинематограф.

Также стало известно, что Линдси Лохан родила первенца - светская львица подарила своему мужу, арабскому финансисту Бадеру Шаммасу, сына, которому молодые родители дали необычное имя.

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