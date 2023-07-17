"Никогда не забудется": жена Брюса Уиллиса показала видео с актером на годовщину

30 лет назад в жизни Брса Уиллиса появился фильм "Крепкий орешек".

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Эмма Хеминг показала архивное видео с Брюсом Уиллисом / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/emmahemingwillis

Летом 1988 года впервые на экраны вышел фильм под названием "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли. На тот момент актер уже был узнаваемой персоной в Голливуде, но Крепкий орешек навсегда стал одной из его визитных карточек.

Сейчас Уиллис ушел из актерства из-за лобно-височной деменции, но сегодня, в 30-летнюю годовщину выхода легендарного фильма, его жена Эмма Хемминг решила почтить его именно как актера.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео - на нем запечатлено, как Брюс вместе с женой и младшими дочерями посещает киностудию, где был снят фильм, а сейчас Крепкому орешку посвящена инсталяция. Эмма подчеркивает: вклад Уиллиса в кинематограф неоценима, поэтому хранить память про Брюса, как актера, пусть и на пенсии, крайне важно.

видео дня

"Еще в 2018 году (когда были сняты эти кадры) мы взяли Мейбл и Эвелин в Fox, чтобы заглянуть в архивы, а также увидеть мурал отца. Этот мурал был открыт в честь Брюса еще в 2013 году, в честь 25-летия Крепкого орешка. Сегодня исполняется 35 лет со дня выхода Крепкого орешка, который вошел в историю, на экраны. То, чего Брюс сумел добиться в своей карьере, никогда не забудется. Мы так гордимся им", - пишет жена Брюса Уиллиса.

Смотрите видео путешествия Брюса Уиллиса с семьей на студию Fox на выставку, посвященную фильму "Крепкий орешек":

Ранее Румер, старшая дочь Уиллиса показала первое фото актера с его пока единственной внучкой - трогательный кадр, на котором Брюс нянчится с двухмесячной Лу, покорил Сеть.

Другая дочь Уиллиса раскрыла детали о его болезни - Таллула отмечает, что смотреть на то, как меняется из-за лобно-височной деменции ее отец, очень сложно, поэтому они всей семьей работают над созданием воспоминаний.

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