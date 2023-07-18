Линдси Лохан родила первенца и назвала его необычным именем

Лохан, которая еще совсем недавно хвасталась "беременными" луками, скрывает, когда именно малыш появился на свет.

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Линдси Лохан впервые стала мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lindsaylohan

Американская актриса, певица и светская львица Линдси Лохан теперь мама. У нее появился сын с необычным именем. Об этом сообщает издание Page Six с ссылкой на представителя артистки.

Лохан рожала в Дубае, где живет последние годы. Новорожденного мальчика она назвала Луай. Предполагается, что новость о том, что молодая мама разрешилась от бремени, пресс-служба артистки специально придержала, чтобы дать Линдси и ее мужу, арабскому финансист Бадеру Шаммасу, насладиться уединением в новом статусе родителей.

Для обоих супругов Луай - первый ребенок. Официальных заявлений про рождение малыша сама Линдси пока не делала.

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Линдси Лохан сообщила про беременность в марте, когда уже была на 5 месяце. После этого в ее социальных сетях стали появляться фото с округлым животиком, однако радовалась грядущему появлению малыша артистка с предельной осторожностью. Пол ребенка она рассекретила лишь незадолго до родов.

Ранее украинская певица Луна сообщила про беременность - артистка ожидает второго ребенка. Она призналась, что пол малыша ей неизвестен, и рассказала, какой мамой хочет быть.

Также государственный деятель, дипломат и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые заговорил про свою новую любовь - пиарщицу и соучредителя издательства "Книголав" Светлану Павелецкую.

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