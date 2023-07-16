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Украинская певица Луна сообщила про беременность и показала круглый животик

Анна Подгорная
16 июля 2023, 23:19 обновлено 16 июля, 23:19
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Бывшая жена пророссийского продюсера-беглеца Бардаша ждет второго ребенка.
Певица Луна
Певица Луна беременна во второй раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kri_luna

Украинская певица Луна (настоящее имя - Кристина Герасимова) порадовала поклонников новостью о том, что она ожидает второго ребенка. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Она выложила фотографии с уже заметно округлившимся животиком. Про срок беременности Луна не рассказывает, пол ребенка она не узнавала, хотя ее старший сын убежден, что будет братик.

В социальных сетях она извинилась за то, что из-за беременности очень "тупила" - ее мучил сильный токсикоз. Также певица рассказала, что быстро набирает вес, поэтому решила быть мамой на спорте.

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Луна ранее была замужем за скандальным продюсером-путинистом Юрием Бардашем. Они развелись в 2018 году. От этого союза артистка воспитывает сына Георгия (2012 г. р.).

Отцом второго ребенка певицы является ее муж, музыкант Александр Волощук, с которым Герасимова состоит в браке с 2021 года.

Певица Луна
Певица Луна беременна во второй раз / instagram.com/kri_luna

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

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