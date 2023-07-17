Дмитрий Кулеба впервые заговорил про свою новую любовь

Несмотря на то, что Светлана Павелецкая появилась в его жизни достаточно давно, к разговорам о жизни с ней министр подходит крайне осторожно.

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Дмитрий Кулеба рассказал, как Светлана Павелецкая уговорила его взять третьего пса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/paveletskaya_svitlana

Украинская пиарщица и соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая в апреле 2023 года подтвердила роман с государственным деятелем, дипломатом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который им приписывали еще в конце 2021 года, когда мужчина был женат.

С тех пор Павелецкая время от времени делится с поклонниками яркими моментами жизни с Кулебой. Сам министр о своих чувствах к новой избраннице в публичном пространстве ранее не говорил.

Лишь недавно, в интервью для СТБ, он упомянул Светлану - когда рассказывал о том, как в начале полномасштабной войны в его семье появился третий пес по кличке Марик, спасенный из Мариуполя.

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Дмитрий Кулеба, у которого на тот момент уже было два пса, Густав и Бенджи, не планировал заводить еще одного питомца. Его нашла Павелецкая.

"Никто не планировал третью собаку, но Света увидела в Instagram пост о спасенных собаках из Мариуполя, и мы взяли этого фарнцузского бульдога", - рассказал политик.

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