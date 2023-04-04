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Восхитительная Сальма Хайек показала удивительную растяжку

4 апреля 2023, 23:06
Звезда показала сложный акробатический трюк, который поражает воображение.
Сальма Хайек
Сальма Хайек с легкостью задрала ногу на уровень головы / instagram.com/salmahayek

Мексикано-американская актриса, звезда фильмов "Бандитки", "От заката до рассвета" и "Фрида", Сальма Хайек празднует каждый день своего 56-летия с особым размахом.

Колоритная артистка уверенно себя чувствует и в бикини, и в откровенных нарядах, и в повседневной одежде, которая все равно выглядит на ней, как дизайнерское решение для красной дорожки. Яркая Сальма хороша, как ее не крути.

Недавно на странице актрисы в Instagram появились снимки, которые также подчеркивают отменную физическую форму Хаек - она стоя выполнила сложный гимнастический трюк с крайне невозмутимым лицом. Речь идет о шпагате, который "покоряется" далеко не каждому.

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На фотографиях Сальма позирует в коридоре в цветастом брючном костюме, рукава и штанины которого оторочены черным лебяжьим пухом. Одну ногу артистка подняла на уровень своей головы, и прислонила ее о стену.

В такой необычной позе артистка дожидалась весну. "Я так долго ждала весну. Слава Богу, она пришла", - подписала необычные кадры яркая Сальма Хайек.

Ранее украинская певица, продюсер, общественная деятельница и Народная артистка Украины Руслана Лыжичко похвасталась каменным прессом в культовом наряде из "Диких танцев".

Также пышнотелая актриса и певица Селена Гомес побаловала поклонников снимком с летним вайбом - в ярком бикини, которое подчеркивает сочные изгибы артистки.

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