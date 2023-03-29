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Руслана показала в Тбилиси свои "Дикие танцы" и похвасталась рельефным прессом

29 марта 2023, 02:36
Лыжичко вышла на сцену в традиционном кожаном костюме, и зажгла в лучших традициях украинской музыки.
Руслана Лыжичко
Руслана Лыжичко показала рельефный пресс на концерте в Грузии / instagram.com/ruslana.lyzhychko

Украинская певица, продюсер, общественная деятельница и Народная артистка Украины Руслана Лыжичко приняла участие в благотворительном концерте в Тбилиси, средства с которого будут направлены на реабилитацию детей, которые потеряли родителей на войне, или чьи родные защищают нашу страну.

На сцене Репаблик Ивент Холла артистка исполнила свою легендарную песню "Дикі танці" на грузинском языке. Энергичный ролик она показала на своей странице в Instagram.

"Только что в Тбилиси я исполнила "Дикие танцы" на грузинском языке, показав, что наши народы родственные, и наш язык – язык сердца! Мне было важно донести все месседжи грузинам, и я сделала это на сцене", - подписала видео певица.

видео дня

На сцену Руслана вышла в традиционном костюме из кожи и заклепок, с флагом Украины в руках. 49-летняя артистка также похвасталась великолепной физической формой - рельефными руками, стройными ногами и крепким прессом с "кубиками". Завидную фигуру Лыжичко сохраняет уже долгие годы, и она также стала фирменным отличием певицы наравне с мощным голосом, энергичными танцами и бешенной харизмой.

Ранее Даша Квиткова показала соблазнительный ролик с ее участием, для которого она снялась топлес - блогерша показала одну з самых привлекательных сторон своей женственности.

Также немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в канун юбилея приняла предложение украсить собой обложку популярного глянца - она снялась без макияжа, в трусах и пиджаке на голое тело.

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