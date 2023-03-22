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"Прилизанная" Хайди Клум появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело

22 марта 2023, 03:05
Немецкая красотка отказалась от привычного яркого макияжа и показала свой настоящий характер.
Хайди Клум
Хайди Клум снялась для Vogue Greece в пиджаке на голое тело / instagram.com/heidiklum

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум уже в июне отметит свой 50-ый День рождения. Мир шоу-бизнеса постепенно отходит от принципов эйджизма, да и сама Клум своей бешенной энергетикой говорит всему миру: "Меня еще рано сбрасывать со счетов".

Яркая и энергичная Хайди востребована и в студии, и на телевидении. Модель пригласили стать "девушкой с обложки" для юбилейного выпуска греческого журнала Vogue. Гламурный глянец в апреле празднует 4 года, и Клум стала его подарком ко Дню рождения.

К слову, от такого подарка не отказался бы никто: на обложке, которой модель поделилась на своей странице в Instagram, Хайди предстала хоть и в необычном, но крайне ярком образе. Потешили стилисты и ее любовь к наготе.

видео дня

На снимке Хайди Клум без привычной челки, с гладко зализанными на пробор волосами и абсолютно без макияжа позирует в нюдовом костюме. Правда, наряд состоял всего лишь из трусиков с завышенной талией, и пиджака-косухи на голое тело.

Модель позирует, прямо глядя в объектив с лукавой полуулыбкой, бока она подперла руками так, что начинает казаться, что за кадром Клум топает ножкой.

Ранее украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук похвасталась спелыми ягодицами в купальнике - насладиться формами спортсменки в полный рост можно благодаря ее сэлфи в зеркале бассейна.

Также 20-летняя американская актриса и восходящий секс-символ Голливуда Дженна Ортега показала игривую съемку, для которой засветила изящные изгибы в откровенном платье.

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