"Прилизанная" Хайди Клум появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело

Немецкая красотка отказалась от привычного яркого макияжа и показала свой настоящий характер.

Хайди Клум снялась для Vogue Greece в пиджаке на голое тело / instagram.com/heidiklum

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум уже в июне отметит свой 50-ый День рождения. Мир шоу-бизнеса постепенно отходит от принципов эйджизма, да и сама Клум своей бешенной энергетикой говорит всему миру: "Меня еще рано сбрасывать со счетов".

Яркая и энергичная Хайди востребована и в студии, и на телевидении. Модель пригласили стать "девушкой с обложки" для юбилейного выпуска греческого журнала Vogue. Гламурный глянец в апреле празднует 4 года, и Клум стала его подарком ко Дню рождения.

К слову, от такого подарка не отказался бы никто: на обложке, которой модель поделилась на своей странице в Instagram, Хайди предстала хоть и в необычном, но крайне ярком образе. Потешили стилисты и ее любовь к наготе.

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На снимке Хайди Клум без привычной челки, с гладко зализанными на пробор волосами и абсолютно без макияжа позирует в нюдовом костюме. Правда, наряд состоял всего лишь из трусиков с завышенной талией, и пиджака-косухи на голое тело.

Модель позирует, прямо глядя в объектив с лукавой полуулыбкой, бока она подперла руками так, что начинает казаться, что за кадром Клум топает ножкой.

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