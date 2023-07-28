Белла Хадид нарушила молчание после "срыва" и клиники

Впервые за много дней Белла Хадид вышла на связь с поклонниками.

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Белла Хадид после клиники рассказала про трезвость / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bellahadid

26-летняя супермодель Белла Хадид всерьез напугала поклонников новостью о том, что ее положили в клинику "для лечения и обследования". Незадолго до этого в жизни красотки произошел разрыв с возлюбленным, поэтому эти два события многие связывали между собой.

Представители Хадид-младшей настаивают на том, что модель проходит очередной этап лечения от болезни Лайма, которой она страдает с 2012 года. Впрочем, пресса выдвинула версию о том, что в вопросах со здоровьем Беллы замешан алкоголь - ранее у нее были проблемы со злоупотреблением.

Эти слухи опровергла сама Хадид. После 20 дней молчания в социальных сетях, она, к превеликому удовольствию фанатов, дала о себе знать.

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На своей странице в Instagram манекенщица отреагировала на слухи о возвращении проблем с алкоголем - Белла Хадид отметила, что недавно она отметила 10 месяцев абсолютной трезвости.

Поклонники поддерживают модель в ее борьбе со злоупотреблением и ждут больше новостей про ее состояние физического и душевного здоровья.

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