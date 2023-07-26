90-летняя звезда Playboy посоревновалась в красоте с Наоми Кэмпбелл

Джоан Коллинз напомнила всему миру про особый шарм британских красавиц.

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Джоан Коллинз показала сэлфи с Наоми Кэмпбелл / коллаж: Главред, фото: instagram.com/joancollinsdbe, instagram.com/naomi

Британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз совсем недавно отпраздновала 90-летие, но при этом она остается в здравом уме и памяти, а выглядит просто сногсшибательно.

Яркая внешность была и остается визитной карточкой артистки. Поэтому, когда на странице Коллинз в Instagram появилось сэлфи с супермоделью Наоми Кэмпбелл, у поклонников стали просто разбегаться глаза - две британские розы на одном фото!

"Смотрите, на кого я только что наткнулась!" - подписала снимок, выполненный на каком-то светском мероприятии, Джоан. В кадре женщины склонили друг к другу головы, как очень близкие друзья, и приветливо улыбаются в камеру.

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В комментариях завязался настоящий спор: кто же из них больше заслуживает звания иконы красоты и стиля? Однако в конечном итоге многие пришли к выводу, что сравнивать две легенды просто бессмысленно, а вместе они создают непередаваемый коктейль из популярности и привлекательности.

Джоан Коллинз показала сэлфи с Наоми Кэмпбелл / instagram.com/joancollinsdbe

Ранее стало известно, что Белла Хадид загремела в больницу - американская супермодель палестино-голландского происхождения сейчас переживает не лучшие времена из-за расставания с бойфрендом.

Также голливудского актера и музыканта Джонни Деппа нашли без сознания в отеле Венгрии - из-за экстренной госпитализации артиста пришлось отменить концерты его группы.

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