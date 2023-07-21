После разрыва с бойфрендом: Белла Хадид загремела в больницу

Младшая из сестер Хадид сейчас сконцентрировалась на восстановлении своего морального и физического здоровья.

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Белла Хадид оказалась в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bellahadid

26-летняя американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид сейчас находится в медицинском центре, где проходит лечение и реабилитацию.

Как сообщает издание The Daily Mail, ухудшение здоровья манекенщицы не связано с употреблением какого-либо из видов наркотических веществ и алкоголя. Инсайдеры утверждают, что, вопреки проблемам из-за нетрезвого вождения в 2014 году, Хадид сейчас чиста.

Белла легла в клинику для обследования и реабилитации от болезни Лайма, которой она страдает с 2012 года. Подобные процедуры она повторяет раз в несколько лет. Впрочем, обострение у модели связывают с проблемами в личной жизни - недавно она рассталась со своим бойфрендом, режиссером и арт-директором Марком Кальманом.

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Белла и Марк были вместе с лета 2020 года. По словам инсайдера, между ними были настоящие чувства, но весной 2023-го пара пришла к выводу, что отношения зашли в тупик.

"Они были очень влюблены друг в друга, но отношения просто "отжили свое" и они решили все закончить. Белла очень приятный человек, но она страдает от давления славы и популярности. Сейчас она пытается позаботиться о себе после их расставания", - утверждает источник.

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