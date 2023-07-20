У Билла Гейтса прокомментировали слухи про помолвку с его новой пассией

Паула Херд, которая состоит с Гейтсом в отношениях с февраля, появилась на публике с кольцом на том самом пальце.

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Представители Билла Гейтса прокомментировали его помолвку с Паулой Херд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thisisbillgates, pexels.com

Один из создателей Microsoft, бизнес-магнат и филантроп Билл Гейтс носит статус холостяка с августа 2021 года. Тогда он завершил свои 27-летние отношения с женой, Мелиндой Гейтс.

На днях его новая подруга, вдова бывшего генерального директора и президента Oracle Паула Херд, спровоцировала слухи про помолвку с Гейтсом. После ужина в обществе бизнесмена и его детей, ее заметили с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

Представители основателя Microsoft прокомментировали эту ситуацию для издания Page Six. Они косвенно подтвердили отношения между Гейтсом и Херд, однако отметили, что помолвки не было.

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Кольцо, которое папарацци приняли за обручальное, является обычным украшением из коллекции Херд, утверждают они. "Наш офис может подтвердить, что кольцо, которое видели на миссис Херд, принадлежало ей в течение десятилетий", - сообщили в пресс-службе Билла Гейтса.

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