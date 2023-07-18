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Новая избранница Билла Гейтса спровоцировала слухи про помолвку

Анна Подгорная
18 июля 2023, 23:19 обновлено 18 июля, 23:20
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Гейтс и Херд вместе всего 5 месяцев, но инсайдеры сообщают, что их отношения развиваются очень быстро.
Билл Гейтс
Билл Гейтс сделал предложение своей подруге - СМИ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thisisbillgates, pexels.com

Американский предприниматель, филантроп и один из создателей Microsoft Билл Гейтс является завидным холостяком с августа 2021 года - он развелся со своей супругой Мелиндой после 27 лет брака.

В феврале 2023 года в СМИ стали появляться слухи о том, что Гейтс нашел замену Мелинде. Его новой избранницей стала Паула Херд, вдова бывшего генерального директора и президента Oracle Марка Херда. Пару часто видят вместе на прогулках и светских мероприятиях, хотя свои отношения они в публичном пространстве не комментируют.

На днях Паулу и Билла поймали в Нью-Йорке за ужином вместе с детьми Гейтса от Мелинды. Все вместе они напоминали одну большую дружную семью. На выходе из ресторана у Херд заметили на безымянном пальце кольцо, похожее на обручальное. Об этом сообщает Daily Mail.

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Безусловно, отношения предпринимателя и его подруги развиваются стремительно - их семьи знакомы, и они вместе ездят на отдых, однако является ли украшение на пальце Паулы знаком, что они готовы связать себя узами брака, пока остается тайной.

Ранее стало известно, что у Шакиры новый роман с баскетболистом - колумбийской певице приписывают отношения с игроком "Майами Хит" Джимми Батлером, который младше нее на 12 лет.

Также Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака с Китом Урбаном - пара вместе уже 18 лет, что является приличным сроком по меркам Голливуда.

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