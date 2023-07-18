Новая избранница Билла Гейтса спровоцировала слухи про помолвку

Американский предприниматель, филантроп и один из создателей Microsoft Билл Гейтс является завидным холостяком с августа 2021 года - он развелся со своей супругой Мелиндой после 27 лет брака.
В феврале 2023 года в СМИ стали появляться слухи о том, что Гейтс нашел замену Мелинде. Его новой избранницей стала Паула Херд, вдова бывшего генерального директора и президента Oracle Марка Херда. Пару часто видят вместе на прогулках и светских мероприятиях, хотя свои отношения они в публичном пространстве не комментируют.
На днях Паулу и Билла поймали в Нью-Йорке за ужином вместе с детьми Гейтса от Мелинды. Все вместе они напоминали одну большую дружную семью. На выходе из ресторана у Херд заметили на безымянном пальце кольцо, похожее на обручальное. Об этом сообщает Daily Mail.
Безусловно, отношения предпринимателя и его подруги развиваются стремительно - их семьи знакомы, и они вместе ездят на отдых, однако является ли украшение на пальце Паулы знаком, что они готовы связать себя узами брака, пока остается тайной.
EXCLUSIVE: Bill Gates' girlfriend Paula Hurd sports a large ring on THAT finger https://t.co/7uqift7Mmxpic.twitter.com/c6otrm7Fo3— Daily Mail Online (@MailOnline) July 18, 2023
Ранее стало известно, что у Шакиры новый роман с баскетболистом - колумбийской певице приписывают отношения с игроком "Майами Хит" Джимми Батлером, который младше нее на 12 лет.
Также Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака с Китом Урбаном - пара вместе уже 18 лет, что является приличным сроком по меркам Голливуда.
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