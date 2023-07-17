Еще один спортсмен: у Шакиры новый роман с баскетболистом - СМИ

Потенциальный избранник Шакиры младше страстной колумбийки на 12 лет.

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Шакира встречается с Джимми Батлером, утверждают СМИ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira, instagram.com/jimmybutler

Колумбийская певица Шакира тяжело переживала разрыв с футболистом Жераром Пике. Впрочем сейчас она, похоже, полностью оправилась от предыдущих отношений, и наслаждается свободой.

СМИ приписывают певице романы с различными богатыми и популярными мужчинами. Но чаще всего среди них все же встречаются спортсмены. К примеру, на днях Шакиру поймали на свидании с олимпийским чемпионом и американским профессиональным баскетболистом, выступающим за команду НБА "Майами Хит", Джимми Батлером.

Как сообщает Entertainment Tonight, пару заметили вместе в лондонском ресторане Novikov, где они наслаждались суши, коктейлями и приятной беседой. Из ресторана спортсмен и певица поехали в разных направлениях, но Шакиру до ее автомобиля сопровождал один из охранников Джимми.

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О том, что между артисткой и спортсменом завязывается тесная дружба, стали ходить слухи еще весной, когда Шакира перебралась в Майами. Она активно посещает матчи "Майами Хит", а ее сыновья от Пике являются фанатами Батлера.

Недавно предполагаемы возлюбленные также подписались друг на друга в социальных сетях, и ставят лайки под постами.

Впрочем, про романтику между Шакирой и Джимми Батлером говорить рановато. "Они гуляли несколько раз, но все это для них в новинку, и еще слишком рано говорить о том, есть ли у них долгосрочный потенциал. Джимми заставляет Шакиру улыбаться, и она чувствует себя счастливой, проводя с ним время", - сообщил инсайдер Us Weekly.

Напомним, ранее Шакиру застукали в компании другого известного спортсмена - британского автогонщика команды Формулы-1 "Мерседес" и семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Также в СМИ появилась информация о том, что бывший муж Шакиры, футболист Жерар Пике женится на юной модели по имени Клара Чиа, с которой стал встречаться сразу после расставания с певицей.

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