Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака с Китом Урбаном

Обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы поставила перед своим избранником интересное правило.

Николь Кидман рассказала про правило в отношениях с Китом Урбаном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Оскароносная австрало-американская актриса Николь Кидман и австралийский кантри-певец Кит Урбан вместе с 2005 года, что по меркам Голливуда - приличный срок для отношений. В 2013 году они едва не разошлись из-за несовпадениях рабочих графиков, но супруги сумели побороть этот кризис.

Сейчас Урбан и Кидман счастливы, как никогда, и не стесняются проявлять свои чувства на публике, светских мероприятиях, в социальных сетях. В подкасте Something To Talk About 56-летняя актриса призналась, что в ее семейной жизни с музыкантом есть негласное правило, которое позволяет ей оставаться крепкой.

Это не волшебная формула, и не тайна мирового масштаба. Урбан и Кидман просто... разговаривают. Они не пишут сообщений друг другу, а то, что хотят обсудить, произносят вслух. Актриса верит, что это правило действительно работает.

"Мы никогда не пишем друг другу, ты в это поверишь? Мы так и начали - я подумала: "Если хочешь связаться со мной, позвони мне". Если ты действительно хочешь поймать меня, ты должен мне позвонить", - рассказывает звезда.

Кидман также отметила, что Урбан в начале их отношений предпринимал робкие попытки сломать это правило, но сообщения Николь игнорировала.

