Ведущая 1+1 раскрыла пол своего будущего ребенка

Наталья Островская ожидает первенца, и лишь недавно узнала, будет у нее мальчик или девочка.

https://stars.glavred.info/vedushchaya-1-1-raskryla-pol-svoego-budushchego-rebenka-10486633.html Ссылка скопирована

Беременная Наталья Островская рассказала про пол ребенка/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

В конце июня журналистка 1+1 и ведущая Єдиного марафону новин Наталья Островская раскрыла поклонникам свою тайну - она ожидает первенца. Тогда Наталья показала снимки с УЗИ и поделилась первыми впечатлениями от грядущего материнства.

Сейчас на ее странице в Instagram появилось видео с гендер-пати, на котором ведущая и ее супруг выяснили, какого пола будет их первый малыш.

В этом им помогли друзья: будущих родителей заставили закрыть глаза. В это время их друзья зажгли фаеры, из которых вырвался розовый дым - у Натальи Островской будет девочка.

видео дня

Стоит отметить, что и гости вечеринки до оглашения пола ребенка были в большинстве своем уверены в том, что ведущая родит дочь. Сами будущие родители просто рады грядущему появлению ребенка.

Смотрите видео с гендер-пати Натальи Островской:

Ранее новые подробности про загадочного любовника раскрыла украинская певица, модель, волонтерка и звезда Playboy Даша Астафьева. Новые отношения завязались у артистки в начале полномасштабной войны.

Также украинская певица Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Мишей Кацуриным - она не планирует извиняться за то, что в ее сердце поселилась на стоящая любовь.

Другие новости: