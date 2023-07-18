Ведущая 1+1 раскрыла пол своего будущего ребенка

В конце июня журналистка 1+1 и ведущая Єдиного марафону новин Наталья Островская раскрыла поклонникам свою тайну - она ожидает первенца. Тогда Наталья показала снимки с УЗИ и поделилась первыми впечатлениями от грядущего материнства.
Сейчас на ее странице в Instagram появилось видео с гендер-пати, на котором ведущая и ее супруг выяснили, какого пола будет их первый малыш.
В этом им помогли друзья: будущих родителей заставили закрыть глаза. В это время их друзья зажгли фаеры, из которых вырвался розовый дым - у Натальи Островской будет девочка.
Стоит отметить, что и гости вечеринки до оглашения пола ребенка были в большинстве своем уверены в том, что ведущая родит дочь. Сами будущие родители просто рады грядущему появлению ребенка.
Смотрите видео с гендер-пати Натальи Островской:
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