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Даша Астафьева раскрыла новые подробности про загадочного любовника

Анна Подгорная
17 июля 2023, 03:10
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Украинская звезда Playboy настаивает на том, чтобы хранить избранника от посторонних глаз как можно дольше.
Даша Астафьева
Даша Астафьева рассказала про своего нового мужчину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель, волонтерка и звезда Playboy Даша Астафьева еще весной прошлого года проговорилась о том, что в ее жизни появился особенный мужчина. Про него артистка рассказывает мало, так как убеждена, что счастье любит тишину.

Тем не менее поклонники продолжают по крупицам собирать "портрет" таинственного избранника Астафьевой. В подкасте Татьяны Гончаровой она рассказала, что ее мужчина - настоящий джентльмен, каких она не встречала прежде.

Также Даша рассказала, что она старше своего партнера, однако отношения складываются так хорошо, что ни разницы в возрасте, ни конкуренции звезда в них не чувствует. "Это первый человек, который настолько вежлив. Просто какой-то сказочный джентльмен. Правильное воспитание. Я поняла, что это первый мужчина, который со мной не соревнуется. Ни в чем. У нас хоть и разница в возрасте, но он всегда говорит: "Да куда, ну ты маленькая!". И это такие слова, что они тебя сразу ставят на свое место", - признается Астафьева.

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На вопрос о том, почему же она скрывает своего сказочного принца, артистка имеет категорический ответ - прежде она обжигалась с оглаской, и хочет продлить идиллию в отношениях как можно дольше.

"По своему опыту я знаю, что когда ты начинаешь рассказывать о личной жизни, начинается куча проблем. Всегда появляются какие-то люди-хейтеры, которые что-то знают о твоем парне. Какой он там плохой, бандит, авантюрист, еще что-то там. Как говорят, счастье любит тишину", - заявляет Даша Астафьева

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

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