"Не все воспринимают": Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным

Замужество Дорофеевой и Кацурина привлекло к их паре еще больше недоброжелателей.

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Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Мишей Кацуриным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Скандальные разводы украинский певцов Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой, а также их близких друзей, рестораторов Миши и Даши Кацуриных, похоже, закончился хэппи-эндом для всех: сейчас Дантес счастлив в отношениях с Дашей, а Надя наслаждается первым месяцем семейной жизни с Мишей.

На пару последних обрушилась общественная критика, так как многие убеждены, что певица увела ресторатора из семьи. Новая волна хейта подналась после свадьбы Дорофеевой и Кацурина.

Вопреки порицанию, молодожены счастливы вместе. Певица, которая всегда сдержанно комментировала свою личную жизнь, на своей странице в Instagram ответила, что думает про негатив, который выплеснулся на ее союз с Кацуриным с самого начала.

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Додо мягко намекнула, что мнение общества в том, что касается ее чувств, ее волнует мало: да, она отдает себе отчет в том, что ситуация получилась не очень стандартная, но бить челом об пол и каяться она не планирует. Она счастлива и влюблена, и это для нее важнее всего.

"Мы прекрасно осознаем, что нашу историю не все воспринимают, потому что она не для всех понятна. Но я не хочу жить ради других и жить ради лайков. Самое ценное, что есть в этой жизни - это любовь. И поверьте, когда она есть - какой-то хейт ей не помешает. P.S. Интересный факт: перестаешь жить, чтобы тебя хвалили, а про тебя пишут еще больше, и ставят еще больше лайков. Парадокс", - пишет новоиспеченная жена Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Мишей Кацуриным / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее украинский певец и волонтер Владимир Дантес прокомментировал новое замужество своей бывшей жены, певицы Нади Дорофеевой, и рассказал, получил ли приглашение на свадьбу.

Также украинский дизайнер Катя Сильченко, которая создает наряды для первой леди Украины Елены Зеленской, раскрыла секрет фаты Нади Дорофеевой на ее свадьбе с Мишей Кацуриным.

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