"Не просто поменялись": Дантес высказался про свадьбу Дорофеевой и Кацурина

Владимир Дантес выразил свои эмоции относительно новых отношений экс-супруги, которые из дружбы переросли в брак.

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Владимир Дантес рассказал, пригласила ли его Надя Дорофеева на свадьбу с Мишей Кацуриным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Бывшая жена украинского певца, волонтера и комика Владимира Дантеса, певица Надя Дорофеева, на днях сообщила о том, что сыграла свадьбу с ресторатором Мишей Кацуриным, который раньше был близким другом музыканта.

В интервью для Маши Ефросининой Дантес рассказал, пригласили ли его на свадьбу, и как сейчас складываются его отношения с бывшей женой и ее новым мужем. Так артист признался, что его имени не было в списке гостей церемонии. Ранее он рассказывал, что с радостью пришел бы поддержать бывшую избранницу.

"Меня – нет. Дашу – тоже нет. Но мы знали об этом до этого. Я думаю, что это было бы странно", - отмечает певец.

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Также он добавил, что с Надей Дорофеевой он общается лишь при необходимости. Даша Кацурина, бывшая жена Миши Кацурина и новая любовь Дантеса, с экс-супругом имеет более плотное общение из-за совместных с им детей и бизнеса.

Также Владимир ответил на вопрос Ефросининой о том, был ли для него болезненным тот факт, что новым избранником Додо стал именно Кацурин - человек из их общего близкого окружения.

"Конечно, но это неправильная формулировка вопроса, как и то, что до сих пор в СМИ пишут: "Просто поменялись". Эта фраза... Нет, это не просто поменялись. Мы можем поменяться – это когда ты соглашаешься с чем-то и я соглашаюсь с чем-то", - говорит артист.

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

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