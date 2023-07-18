Дорофеева призналась, стала ли она Кацуриной, и как муж делал ей предложение

Надя Дорофеева рассказала смешную историю о том, почему ее второй муж дважды вставал перед ней на одно колено.

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Надя Дорофеева рассказала, сменила ли фамилию после свадьбы, и как Миша Кацурин делал ей предложение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева недавно связала себя узами брака с Мишей Кацуриным - ресторатором и музыкантом, с которым раньше дружила семьями. Для поклонников артистки это стало неожиданной новостью, ведь она скрывала, что помолвлена.

Впрочем, для самой пары брак был совершенно очевидным. Об этом Дорофеева сообщила в интервью для Нашего Радио. "Мы в принципе понимали, что мы поженимся. Мы поняли это с самого начала отношений", - призналась она.

Также певица рассказала забавную историю о том, как Кацурин делал ей предложение руки и сердца. Это Мише пришлось делать дважды, потому что первый раз Надя просто не расслышала.

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"Предложение он мне сделал достаточно смешно: мы на скутере ехали в этот момент, и когда он его делал, я была в шлеме и не услышала ничего. Он психанул, остановился, слез со скутера и говорит: "А ты поняла, что я сделал тебе предложение?" Я говорю: "Нет, я ничего не слышала". И он снова это сделал", - со смехом вспоминает Додо.

Также она прокомментировала фото в ЦНАПе накануне того, как супруги объявили о том, что они теперь муж и жена. Певица сообщила, что тогда она выписывалась из дома, в котором жила со своим первым мужем Владимиром Дантесом. Общая с эксом недвижимость была продана.

Также Дорофеева прокомментировала, взяла ли она фамилию второго мужа. "Я - Дорофеева, и это на всю жизнь", - отмечает она.

Смотрите видео, в котором Надя Дорофеева рассказывает про предложение от Миши Кацурина, и раскрывает тайну фото из ЦНАПа:

Ранее украинский певец и волонтер Владимир Дантес прокомментировал новое замужество своей бывшей жены, певицы Нади Дорофеевой, и рассказал, получил ли приглашение на свадьбу.

Также украинская певица Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Мишей Кацуриным - она не планирует извиняться за то, что в ее сердце поселилась на стоящая любовь.

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