УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

У 88-летней Брижит Бардо произошла остановка дыхания

Анна Подгорная
20 июля 2023, 12:39 обновлено 20 июля, 12:39
76
Французский секс-символ тяжело переносила аномальную жару, из-за которой ей вызвали скорую.
Брижит Бардо
Брижит Бардо перестала дышать и упала в обморок из-за жары / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Французская актриса, модель, певица, активистка движения за права животных и секс-символ 50-60-ых годов Брижит Бардо прожила яркую жизнь. Сменив сцену и съемочную площадку на общественную деятельность, 88-летняя артистка активна и в наши дни.

Впрочем, возраст дает о себе знать. На днях муж Бардо, адвокат Бернар д’Ормаль, с которым она состоит в браке с 1992 года, сообщил французскому изданию Var-Matin, что Брижит пережила своеобразный приступ.

Сначала у нее затруднилось дыхание, затем и вовсе произошла остановка, из-за чего артистка потеряла сознание. К ней была вызвана карета скорой помощи, однако обошлось без реанимационных действий - Бардо пришла в себя самостоятельно.

видео дня

Сейчас д’Ормаль оценивает состояние супруги положительно как для женщины ее возраста. Он полагает, что в приступе Брижит виновата жара, которую ей с годами переносить все труднее. Также он отметил, что пульс и давление артистки пришли в норму, однако за этим все еще тщательно следят. После того, как Брижит Бардо окончательно придет в себя, ее отправят на отдых в семейное поместье в Ла-Мадраге, на Лазурном берегу.

Ранее новая избранница Билла Гейтса спровоцировала слухи про помолвку - Паула Херд, с которой предприниматель состоит в отношениях с февраля этого года, была замечена с кольцом на безымянном пальце.

Также Пэрис Хилтон захейтили за неловкие фото с сыном - Барби-мама, как сама светская львица называет себя, якобы не так держит ребенка, из-за чего недоброжелатели усомнились в ее любви и привязанности к первенцу.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Ракеты государства-зла не сильнее нашей воли": Зеленский - о ночном обстреле

"Ракеты государства-зла не сильнее нашей воли": Зеленский - о ночном обстреле

12:03 Украина
"Добавился еще один тип ракет": Игнат рассказал о комбинированных атаках россиян

"Добавился еще один тип ракет": Игнат рассказал о комбинированных атаках россиян

11:24 Украина
Враг в полуокружении, Бахмут вернется с меньшими в 10 раз потерями - Сырский

Враг в полуокружении, Бахмут вернется с меньшими в 10 раз потерями - Сырский

10:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:04

Мистер Мускул уже не нужен: девушка приготовила средство для мытья окон и зеркал

12:42

Зачем опытные цветоводы втыкают спички в цветочный горшок

12:41

"Еще больше угроз": Мусиенко раскрыл, какие дроны массово производит РоссияВидео

12:39

У 88-летней Брижит Бардо произошла остановка дыхания

12:38

У путинистки Долиной образовался новый подбородок

РФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - МусиенкоРФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - Мусиенко
12:36

Как не уйти из-за стола досрочно: почему нельзя понижать градус

12:03

"Ракеты государства-зла не сильнее нашей воли": Зеленский - о ночном обстрелеФото

11:42

Не влезаю в одежду: Тодоренко пожаловалась на лишний вес

11:29

РФ может повторить сценарий осени 2022: Мусиенко предупредил о риске усиления обстреловВидео

Реклама
11:24

"Добавился еще один тип ракет": Игнат рассказал о комбинированных атаках россиян

11:08

Киркоров собрался жениться: первые подробности

10:47

Враг в полуокружении, Бахмут вернется с меньшими в 10 раз потерями - Сырский

10:41

Не только дешевый, но и очень полезный: что такое ливер и из чего его делают

10:33

Гороскоп Таро на август 2023: Ракам - золотой дождь, Львам - отпуск, Девам - паузаВидео

10:24

"Изменили тактику обстрелов": эксперт раскрыл, для чего россияне накапливают ракеты

10:13

В Украину ворвется мощный шторм: только 6 регионов будут в безопасности

09:43

Чем отмыть липкий налет на кухне за копейки: вас спасут 3 чудо-средства

09:31

Как атака на Крымский мост повлияет на логистику оккупантов - прогноз экспертаВидео

09:18

ВСУ успешно контрнаступают и продвигаются на трех направлениях - ISW

08:53

Гороскоп на завтра 21 июля 2023: Тельцам вернут долги, Стрельцам - важный звонок

Реклама
08:45

Перспективы коллапса России: краткосрочный ракурсмнение

08:36

"Вопрос времени": эксперт раскрыл, как произойдет третий удар по Крымскому мосту

08:26

Ценой жизни сдержал наступление врага: 21-летний воин погиб при минировании дороги

07:05

Загадка, которая под силу лишь самым внимательным: нужно найти льва среди зебр

07:03

В Николаеве прогремели мощные взрывы, есть жертвы: что известно о российской атакеФото

06:48

РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами: возник пожар, погиб человек

06:35

Правильно ли "бажати удачі": Авраменко развеял популярный мифВидео

06:20

Как Москва пытается принудить Киев к диалогу о "перемирии"мнение

05:00

Какая помада подходит после 40: названы 2 оттенка, которые омолаживают

04:02

Гороскоп Таро на август 2023: Овнам - новость, Тельцам - травмы, Близнецам - страхВидео

04:00

Какой сегодня праздник 20 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:40

Что делать, чтобы не гнили помидоры: копеечная добавка творит настоящие чудеса

03:10

"Путин – больной самоубийца": экс-разведчик КГБ описал психологическую проблему диктатораВидео

02:30

"Морские дроны-камикадзе": экс-спикер Генштаба раскрыл, чем атаковали Крымский мостВидео

02:00

У Билла Гейтса прокомментировали слухи про помолвку с его новой пассией

01:32

Переведете продукты: какие овощи и фрукты нельзя замораживать

00:20

Пролежал несколько дней: умер российский актер, звезда "Бандитского Петербурга"

00:01

Контрнаступление ВСУ будет тяжелым и долгим - Подоляк

19 июля, среда
23:56

Финансовая карма по дате рождения: как определить свой потенциал

23:55

Роман Цимбалюк. Возможности нанесения ударов вглубь РФ возрастаютВидеоблоги

Реклама
23:41

Следом за машиной: блогерша Верба показала свою китчевую квартиру

23:24

"Это очевидные вещи": у Зеленского ответили на шантаж РФ по "зерновому соглашению"

23:12

Данилов прямо назвал маршрут, по которому передвигается Путин

23:10

Почему 21 июля нельзя начинать ничего нового: приметы и строгие запреты

22:36

В Бердянске оккупанты расстреляли офицера и скрылись, чтобы не идти на штурм – соцсети

22:22

Головоломка для настоящих математиков: примеры решат лишь самые умные

21:50

Путин поставил более 5 условий Украине для возобновления "зерновой сделки"

21:44

Почему нельзя пить из чашки с трещиной: древние приметы предупреждают о беде

21:26

Украину накроет похолодание: где ударит мощная гроза и начнет засыпать градом

21:19

Монатик заступился за Ани Лорак: "Тут не потеряешься - все открыто"

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять