У 88-летней Брижит Бардо произошла остановка дыхания

Французский секс-символ тяжело переносила аномальную жару, из-за которой ей вызвали скорую.

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Брижит Бардо перестала дышать и упала в обморок из-за жары / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Французская актриса, модель, певица, активистка движения за права животных и секс-символ 50-60-ых годов Брижит Бардо прожила яркую жизнь. Сменив сцену и съемочную площадку на общественную деятельность, 88-летняя артистка активна и в наши дни.

Впрочем, возраст дает о себе знать. На днях муж Бардо, адвокат Бернар д’Ормаль, с которым она состоит в браке с 1992 года, сообщил французскому изданию Var-Matin, что Брижит пережила своеобразный приступ.

Сначала у нее затруднилось дыхание, затем и вовсе произошла остановка, из-за чего артистка потеряла сознание. К ней была вызвана карета скорой помощи, однако обошлось без реанимационных действий - Бардо пришла в себя самостоятельно.

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Сейчас д’Ормаль оценивает состояние супруги положительно как для женщины ее возраста. Он полагает, что в приступе Брижит виновата жара, которую ей с годами переносить все труднее. Также он отметил, что пульс и давление артистки пришли в норму, однако за этим все еще тщательно следят. После того, как Брижит Бардо окончательно придет в себя, ее отправят на отдых в семейное поместье в Ла-Мадраге, на Лазурном берегу.

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