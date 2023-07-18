"Барби-маму" Пэрис Хилтон захейтили за неловкие фото с сыном

Поздравление Феникса Хилтон Реума с Днем рождения обратилось для Пэрис очередным скандалом.

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Пэрис Хилтон критикуют за постановочные фото с сыном-младенцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parishilton

В январе 42-летняя светская львица Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Незадолго до этого она вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. Такой резкий переход от амплуа вечной тусовщицы, которым Пэрис обладает с юности, до примерной мамы и жены, удивляет многих ее поклонников и ненавистников.

Последним не верится, что Феникс Бэррон Хилтон Реум, которого светская львица ждала с таким нетерпением, не является очередным капризом или модным аксессуаром в жизни Пэрис.

Они критикуют светскую львицу, как маму. Например, на днях крошке Фениксу исполнилось 6 месяцев. На своей странице в Instagram Хилтон опубликовала серию фото с сыном, и написала трогательное сообщение: "Эта Барби - мама. Моему малышу Фениксу сегодня 6 месяцев. Он мой мир и делает мою жизнь такой наполненной смыслом. Не могу дождаться всех волшебных воспоминаний, которые мы создадим вместе! Мама любит тебя очень сильно, ангелочек".

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Большинство поклонников умилилось этим признанием. Другие стали критиковать "Барби-маму", дескать по фото видно, что на руки Феникса Пэрис берет исключительно чтобы сделать красивое фото: "Мне одной кажется, что ей неудобно его держать... Как будто это происходит нечасто...", "Очень странно! Что-то не так 100%. Фотографии очень постановочные", "Готов поспорить, она берет его только для фотографий, ха-ха", "Теперь мы все знаем, что это не ее ребенок" и т.д.

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