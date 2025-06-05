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"Зол на нее": Крутоголов рассказал правду об увольнении Глущенко из "Дизель шоу"

Элина Чигис
5 июня 2025, 12:45
714
Егор Крутоголов был очень удивлен решением актрисы.
Яна Глущенко, Егор Крутоголов
Яна Глущенко - уход из "Дизель шоу" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко, Егор Крутоголов

Вы узнаете:

  • Как Крутоголов узнал об увольнении Глущенко
  • Что он об этом думает

Украинский известный актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов рассказал, как он отреагировал на увольнение Яны Глущенко из "Дизель шоу".

В интервью для kp.ua Егор отметил, что решение актрисы было сюрпризом для него, ведь она сказала ему о том, что уходит, а через несколько часов обнародовала эту информацию в соцсетях.

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"Это был сюрприз. Она сначала сказала о том, что уходит, и через несколько часов появился пост. Были какие-то намеки. Но я, честно говоря, думал, что это все же какие-то временные мысли, возможно, какие-то обиды. Не знаю, было бы лучше, если бы она нас как-то готовила. Я просил ее остаться на один концерт, где она была указана на афишах. Но она не захотела и ушла. Было немного обидно и непонятно. Возможно, она себе поставила какую-то конкретную дату, поэтому уговорить, как я понял, у меня не получится. Я немного попробовал, но результата это не дало", - рассказал Егор.

Яна Глущенко была звездой шоу
Яна Глущенко была звездой шоу / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Также Крутоголов подчеркнул, что не знает точную причину, почему Яна ушла из шоу, но предположил, что Глущенко устала от одного и того же образа в проекте.

"Мне сложно терять своих людей, мы же столько пережили вместе. Но не буду держать какое-то зло или какие-то плохие мысли. Я хочу, чтобы она получила то, чего ей не хватает. Может, она хочет раскрыться. Я даже обо всех причинах не знаю. Может, вообще что-то накопилось. Может, она хочет себя проявить как актриса более широкого диапазона. Я много раз со своими партнерами имел разговор о том, что мы ее немного заперли в образе блондинки", - отметил актер.

Яна Глущенко
Яна Глущенко / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Также Егор сказал, что хочет поддерживать дружбу с Глущенко, хотя немножко злится на нее.

"Я сейчас впервые это комментирую. И, откровенно, немного зол на нее, что она не довела до конца последний концерт. Но мы справились, жизнь продолжается, и эти вопросы, когда идет война, столько страшного происходит вокруг, не такие и важные. Главное, чтобы все были живы и здоровы, чтобы было что-то на хлеб намазать. А все остальное - приходит и уходит. Такая жизнь, и она продолжается", - подытожил юморист.

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Что такое Дизель-шоу?

Дизель-шоу - украинское юмористическое скетч-шоу. Первая трансляция состоялась в 2015 году. Всего на телевидении уже вышло 9 сезонов шоу (128 эпизодов). Во время полномасштабной войны "Дизель-шоу" гастролирует с благотворительными концертами.

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