На войне погиб бывший участник "Дизель-шоу", ведущий Максим Нелипа

Кратко:
- Макс Нелипа погиб на войне
- Ведущий и актер воевал три года
Украинский шоумен и воин ВСУ Максим Нелипа погиб при выполнении боевого задания. Ему было 48 лет.
Трагическую новость сообщил в Facebook ресторатор и заместитель гендиректора "Динамо" Максим Радуцкий. "Макса больше нет", - написал он и опубликовал черно-белое фото Нелипы с траурной лентой. Там также указана дата смерти - 12 мая 2025 года.
Гибель Макса Нелипы подтвердил его коллега, актер Дмитрий Оскин, ссылаясь на супругу почившего воина. Она сообщила, что обстоятельства смерти актера неизвестны.
"Идет следствие обстоятельств. Как объяснили в его части, где он служил в последнее время и был назначен командиром. У меня нет слов и слез. Мои соболезнования нашим детям, мои глубочайшие соболезнования маме Максика, родным и друзьям! Сочувствую себе и всем нам! Это невыносимая потеря, с которой теперь придется как-то жить", - пишет жена Нелипы.
Максим Нелипа поступил на службу в ВСУ весной 2022 года. Обеспечивал охрану стратегически важных объектов в Киеве и области, занимался разведывательной, контрразведывательной и и контрдиверсионной деятельностью на фронте. Позже служил в Силах беспилотных систем.
В январе 2025 года после ранения был госпитализирован. В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели три операции.
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Кто такой Максим Нелипа?
Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ). Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.
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