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На войне погиб бывший участник "Дизель-шоу", ведущий Максим Нелипа

Анна Подгорная
15 мая 2025, 01:27
352
В январе Нелипа попал в больницу после ранения на фронте.
Погиб Максим Нелипа
Погиб Максим Нелипа - ведущий, актер и воин ВСУ / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/NelipaMax

Кратко:

  • Макс Нелипа погиб на войне
  • Ведущий и актер воевал три года

Украинский шоумен и воин ВСУ Максим Нелипа погиб при выполнении боевого задания. Ему было 48 лет.

Трагическую новость сообщил в Facebook ресторатор и заместитель гендиректора "Динамо" Максим Радуцкий. "Макса больше нет", - написал он и опубликовал черно-белое фото Нелипы с траурной лентой. Там также указана дата смерти - 12 мая 2025 года.

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Погиб Максим Нелипа
Погиб Максим Нелипа / facebook.com/radutsky

Гибель Макса Нелипы подтвердил его коллега, актер Дмитрий Оскин, ссылаясь на супругу почившего воина. Она сообщила, что обстоятельства смерти актера неизвестны.

"Идет следствие обстоятельств. Как объяснили в его части, где он служил в последнее время и был назначен командиром. У меня нет слов и слез. Мои соболезнования нашим детям, мои глубочайшие соболезнования маме Максика, родным и друзьям! Сочувствую себе и всем нам! Это невыносимая потеря, с которой теперь придется как-то жить", - пишет жена Нелипы.

Погиб Максим Нелипа
Погиб Максим Нелипа / Скриншот Дмитро Оскін

Максим Нелипа поступил на службу в ВСУ весной 2022 года. Обеспечивал охрану стратегически важных объектов в Киеве и области, занимался разведывательной, контрразведывательной и и контрдиверсионной деятельностью на фронте. Позже служил в Силах беспилотных систем.

В январе 2025 года после ранения был госпитализирован. В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели три операции.

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Кто такой Максим Нелипа?

Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ). Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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