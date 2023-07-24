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Джонни Деппа нашли без сознания в отеле Венгрии и госпитализировали в тяжелом состоянии

Алёна Воронина
24 июля 2023, 11:55 обновлено 24 июля, 11:58
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Этот случай сорвал концерт группы, участником которой является Депп. После инцидента участники группы проговорились, что на самом деле произошло с актером.
Джонны Депп
Джонни Деппа нашли без сознания в отеле Венгрии/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Известного американского актера Джонни Деппа нашли без сознания в гостиничном номере в столице Венгрии Будапеште. Актера забрали в одну из местных больниц в тяжелом состоянии. Это произошло как раз перед выступлением хард-роковой группы Hollywood Vampires, участником которой является Депп и которая приехала с концертом в Будапешт в рамках тура.

Об этом сообщает венгерское издание Blikk. Выступление пришлось отменить, хотя музыканты уже буквально готовились выходить на сцену. Тогда менеджер Деппа сообщил, что актер плохо себя чувствует, но не рассказал никаких подробностей.

Однако один из участников группы позже намекнул, что актер переборщил с алкоголем, и именно поэтому не смог выступить и был госпитализирован.

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"Всё было готово, сцена была установлена, команда была готова к выступлению. Никому даже не пришло в голову, что могут быть проблемы, тем более, что участники группы уже выполнили настройку звука. Всё, что мы слышали, это то, что Депп был перевозбужден, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление", – рассказал журналистам один из музыкантов.

Отмечается, что из-за "опасений за здоровье и безопасность Джонни Деппа" не состоялся концерт в Венгрии 18 июля. Кроме этого, был отменен также концерт в Словакии, который должен был состояться через два дня. Но в субботу, 22 июля, группа выступила на запланированном концерте в Польше и там Джонни Депп уже чувствовал себя хорошо.

Ранее сообщалось, что Депп гордится ролью дочери Лили в сериале "Идол", который назвали скандальным. По мнению актера, бурная реакция критиков и публики – признак того, что "Лили всё делает правильно".

Напомним, из-за "обращения" Джонни Деппа якобы к россиянам в сети обвинили актера в лояльности к РФ. Американский актер Джонни Депп якобы специально обратился к россиянам с экранов перед показом фильма "Жанна Дюбарри", где сыграл главную роль. Но всё оказалось по-другому.

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