"Слезы на глаза наворачиваются": мама Королёвой изменилась до неузнаваемости

Мать певицы украинского происхождения Наташи Королевой, которая замалчивает войну России против Украины, Людмила Порывай удивила внешним видом.
В Сети появилось фото, на котором мать Королёвой была одета не в свои любимые пестрые платья.
Людмила Ивановна просто сидела за столом и выглядела как обычная 77-летняя женщина. В Сети были сильно удивлены, поскольку на своей страничке в Instagram мать предательницы Украины обычно публикует фото с вызывающим макияжем и пестрыми нарядами.
"На маму Люду больно смотреть. От этих фотографий у нас просто слезы на глаза наворачиваются. Где женщина-вамп? Где женщина-праздник? Что за старушка из Урюпинска с ошарашенным взглядом и черт-те чем на голове?", - пишут в сети.
Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.
Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.
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