Американский актер Джонни Депп якобы специально обратился к россиянам с экранов перед показом фильма "Жанна Дюбарри", где сыграл главную роль.

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Вокруг Джонни Деппа разгорается новый скандал/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

В стране-агрессоре РФ перед прокатом французской исторической мелодрамы "Жанна Дюбарри", показали видеообращение легендарного американского актера Джонни Деппа, который сыграл в фильме главную роль

"Это Джонни Депп. Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", – сказал американец.

Причем россияне подают все так, будто Депп специально для них записал такое обращение. И особенно иронично это звучит в свете того, что русские кинематографисты едва ли не с пеной у рта кричали – когда после вторжения РФ в Украину из страны-агрессора ушли все крупные голливудские студии – мол, не надо нам западных фильмов, справимся сами. Но, судя по переполненному залу на сеансе "Жанны Дюбарри", ситуация получается как раз обратная.

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Многие в Сети тут же предположили, что Депп в рамках рекламы фильма записал универсальное видеообращение и его показывают по всему миру с локальными субтитрами.

Депп якобы записал для россиян видеобращение / скриншот

Джонни Депп новости

Российские пропагандистские СМИ писали, что американский актер и музыкант Джонни Депп якобы собрался за гонорар в 370 тысяч долларов США. приехать в страну-агрессор РФ.

Причем Депп якобы согласился приехать в РФ и записать совместный трек с некой музыкальной группой "ЯМОРЕ".

До того сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

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