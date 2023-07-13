"Обращение" Джонни Деппа к россиянам: в Сети обвинили актера в лояльности к РФ

В стране-агрессоре РФ перед прокатом французской исторической мелодрамы "Жанна Дюбарри", показали видеообращение легендарного американского актера Джонни Деппа, который сыграл в фильме главную роль
"Это Джонни Депп. Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", – сказал американец.
Причем россияне подают все так, будто Депп специально для них записал такое обращение. И особенно иронично это звучит в свете того, что русские кинематографисты едва ли не с пеной у рта кричали – когда после вторжения РФ в Украину из страны-агрессора ушли все крупные голливудские студии – мол, не надо нам западных фильмов, справимся сами. Но, судя по переполненному залу на сеансе "Жанны Дюбарри", ситуация получается как раз обратная.
Многие в Сети тут же предположили, что Депп в рамках рекламы фильма записал универсальное видеообращение и его показывают по всему миру с локальными субтитрами.
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Российские пропагандистские СМИ писали, что американский актер и музыкант Джонни Депп якобы собрался за гонорар в 370 тысяч долларов США. приехать в страну-агрессор РФ.
Причем Депп якобы согласился приехать в РФ и записать совместный трек с некой музыкальной группой "ЯМОРЕ".
До того сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.
Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.
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