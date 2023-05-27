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Джонни Депп в восторге от романа своей дочери Лили-Роуз с девушкой - СМИ

Дмитрий Видоменко
27 мая 2023, 15:33 обновлено 27 мая, 15:33
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Лили-Роуз Депп и ее возлюбленная, рэперша 070 Shake, недавно были сфотографированы во время страстного поцелуя в Лос-Анджелесе.
Джонни Депп, дочка Деппа
Джонни Депп, дочка Деппа / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский актер Джонни Депп в восторге от того, что его старшая дочь от брака с актрисой Ванессой Паради − Лили-Роуз – закрутила роман с рэпершей 070 Shake (настоящее имя которой Даниэль Бальбуэна). Об этом сообщает британский таблоид DailyMail со ссылкой на источник в окружении артиста.

Лили-Роуз и Даниэль недавно были сфотографированы во время страстного поцелуя в Лос-Анджелесе − сразу после того, как дочь Деппа вернулась домой в США после Каннского кинофестиваля.

"Джонни был одним из первых, кто узнал о Даниэль, потому что Лили и он делятся всем друг с другом.[…] Джонни также думает, что это очень круто, что его дочь встречается с музыкантом, потому что он тоже музыкант. Он также видит сходство в стиле и общей атмосфере между собой и Даниэль. Говорят, что девочки влюбляются в парней, похожих на их пап, но, видимо, девочки также влюбляются в девушек, похожих на их пап", − сказал источник.

070 Shake
070 Shake / скриншот из видео

Смотрите видео о судебной тяжбе между Джонни Деппа и Эмбер Херд:

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

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