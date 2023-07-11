Русские пропагандисты пишут, что голливудский актер Джонни Депп собрался ехать в страну-агрессор РФ за большие деньги в виде гонорара.

https://stars.glavred.info/dzhonni-depp-za-bolshie-dengi-priedet-v-rossiyu-rossmi-otlichilis-novym-vbrosom-10484800.html Ссылка скопирована

Джонни Депп якобы согласен ехать в Россию за 370 тысяч долларов / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Американский актер и музыкант Джонни Депп якобы собрался за гонорар приехать в страну-агрессор РФ. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ со ссылкой на участников некой музыкальной группы "ЯМОРЕ".

Причем Депп якобы согласился приехать в РФ и записать совместный трек за 370 тысяч долларов США. И переговоры с Деппом, мол, велись с 2020 года, и теперь вот увенчались успехом.

"Все эти годы мы общались в духе: "Как жизнь?". В 2020 году у нас появилась идея записать общую песню. Мы забросили эту идею менеджменту Деппа. В течение двух лет велись переговоры. Все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер. Год назад после победы в суде мне написали, что он готов приехать", — утверждают музыканты российской группы.

видео дня

Ни сам актер, ни его представители пока не давали никаких комментариев по поводу поездки в страну-агрессор РФ. В России последний раз Депп был в 2018 году, когда выступал со своей супергруппой Hollywood Vampires ‒ вместе с Элисом Купером и Джо Перри из Aerosmith.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

Другие новости о Джонни Деппе: