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Певица Камалия неожиданно вернулась в Украину, но не одна

Мария Тупик
23 июля 2023, 16:56 обновлено 23 июля, 16:59
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Камалия вместе с семьей отдыхала в Испании в курортном городе Пальма-де-Майорка.
Камали вернулась в Украину
Камали вернулась в Украину / instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, похоже, помирившаяся с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, вернулась в Украину.

На странице в Instagram Камалия разместила кадр на фоне поезда "Укрзализныци", сделанного в Киеве.

Как оказалось, приехала артистка домой не сама, а с любимым и их 9-летними дочками Арабеллой и Мирабеллой.

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"Папа пообещал, папа сделал! Как говорят у нас в Украине: Добро пожаловать!", – подписала фотографию певица.

Камалия вместе с семьей отдыхала в Испании в курортном городе Пальма-де-Майорка.

Впрочем, как раньше рассказывала знаменитость, ее дочери, которые сейчас учатся в Лондоне, очень скучают по родной Украине и папа, миллиардер Мохаммед Захур обещал их в ближайшее время свозить домой.

Камалия с детьми и мужем приехала в Киев
Камалия с детьми и мужем приехала в Киев / скриншот

К слову, Камалия несмотря на то, что сама же заявила о разводе со своим мужем, продолжает проводить с ним время. Их часто видят вместе на мероприятиях.

Напомним, ранее артистка Камалия на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.

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