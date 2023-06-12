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Камалия засветилась в нежных объятиях мужа - фанаты в замешательстве

Анна Подгорная
12 июня 2023, 20:33 обновлено 12 июня, 20:33
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Вместе или нет? Камалия и Мохаммад Захур продолжают интриговать публику.
Камалия и Мохаммад Захур с детьми
Камалия и Мохаммад Захур рассказали про совместные планы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Два месяца назад украинская певица Камалия сообщила, что расстается со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Они были вместе 20 лет.

Впрочем, пара продолжает активно путешествовать вместе, посещать светские мероприятия, вести рабочие проекты. Также они совместно принимают активное участие в жизни дочерей.

Захур из-за разрыва на стал меньше появляться в социальных сетях Камалии. Недавно артистка на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.

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На фото Захур трогательно обнимает Камалию за плечи, что натолкнуло поклонников на мысль, что отношения между ними все же не только деловые. В то же время многие стали возмущаться тем, что развод был лишь пиар-ходом, ведь публичного опровержения своих слов артистка не давала.

Впрочем, и сейчас на многочисленные комментарии "Так вы вместе или нет?", которые неизменно появляются под каждым фото, где она с Захуром вместе, Камалия отвечать отказывается, и природу своих отношений с мужем не афиширует.

Камалия и Мохаммад Захур
Камалия и Мохаммад Захур рассказали про совместные планы / instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее стало известно, что отношения украинской певицы Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным перешли на новый уровень - артистка познакомила избранника с мамой.

Также в Сети появилась реакция голливудской звезды Натали Портман на измену ее супруга, которая быстро стала достоянием общественности. Инсайдеры раскрыли, какая атмосфера сейчас царит в семье актрисы.

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