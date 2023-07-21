Камалия показала элитный отдых с дочерьми и мужем на Майорке

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Камалия с мужем и детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая недавно сообщила о том, что расстается со своим мужем, пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, поделилась фото со своего отдыха.

В частности, на своей странице в социальной сети ТикТок, Камалия показала, как она вместе с дочками катается на лошадях.

"Как замечательно, что у вас одно хобби на всех", - пишет она.

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На видео - Камалия с дочками катается на лошадях:

К слову, Камалия несмотря на то, что сама же заявила о разводе со своим мужем, продолжает проводить с ним время. Их часто видят вместе на мероприятиях и вот теперь на отдыхе.

Напомним, ранее артистка Камалия на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.