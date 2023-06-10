УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Камалия в мини шортах выгуляла дочек-двойняшек

Алена Кюпели
10 июня 2023, 11:32 обновлено 10 июня, 11:44
164
Певица Камалия решила показать, как проводит время со своими детьми.
Камалия
Камалия выгуляла своих детей / instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая недавно сообщила, что разводится со своим мужем-пакистанским миллионером, надела короткие шорты и отправилась на прогулку со своими детьми.

"Дети лечат. Как же я мечтаю, чтобы все украинские дети были счастливы", - написала она на своей странице в Instagram.

Певица показалась на прогулке со своими дочками-двойняшками на велосипедах. Сама Камалия выглядела отлично, надев короткие шорты.

видео дня

Певица Камалия со своими детьми
Певица Камалия со своими детьми / Instagram/kamalia

Отметим, что украинская певица Камалия в апреле шокировала поклонников новостью о том, что она разводится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет брака.

Напомним, ранее Захур пришел на празднование дня рождения Камалии. Он внимательно следил за выступлением возлюбленной и поддерживал ее. А в конце ее выступления вышел на сцену с огромным букетом цветов и сказал: "Спасибо, что вы все собрались на день рождения моей любимой женщины".

Вас также может заинтересовать:

Камалия
Реклама

Главное за день

Крым останется без воды из Северо-Крымского канала – Укргидроэнерго

Крым останется без воды из Северо-Крымского канала – Укргидроэнерго

12:25 Украина
Ополченцы России могут ворваться в Крым из Тамани, нужно 10 тысяч войск – Свитан

Ополченцы России могут ворваться в Крым из Тамани, нужно 10 тысяч войск – Свитан

11:15 Украина
ВСУ наступают, пробили редуты войск РФ на некоторых участках – разведка Британии

ВСУ наступают, пробили редуты войск РФ на некоторых участках – разведка Британии

10:24 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:25

Крым останется без воды из Северо-Крымского канала – Укргидроэнерго

11:58

Россияне атаковали баллистическими ракетами военный аэродром на Полтавщине

11:39

Загадка для самых сообразительных: лишь единицы найдут вора в больнице

11:32

Камалия в мини шортах выгуляла дочек-двойняшек

11:15

Ополченцы России могут ворваться в Крым из Тамани, нужно 10 тысяч войск – СвитанВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:12

Зачем 11 июня соль ногами топтали в доме: приметы и самые строгие запреты дняВидео

10:24

ВСУ наступают, пробили редуты войск РФ на некоторых участках – разведка БританииВидео

10:21

"Тела соседей плавают по улицам": эвакуированные из Олешков рассказали об ужасах потопаВидео

10:18

Невероятная красотка: вечно молодая Джессика Альба показала свою взрослую дочьВидео

Реклама
09:30

Украина на саммите в Вильнюсе получит дорожную карту в НАТО – МинобороныВидео

09:26

Сколько раз в неделю нужно мыть голову: лайфхаки для здоровых волос

09:22

Спасают от воды только людей с паспортами РФ: в Генштабе рассказали о цинизме оккупантовВидео

08:47

Трое погибших, 26 раненых, среди которых дети: оккупанты атаковали Одессу дронамиВидео

08:40

Даты позора России летом-2023: астролог рассказал, когда российская армия сядет в лужуВидео

08:37

Лукашенко готовил армию к нападению на Украину, но план рухнул – боец ВСУВидео

08:20

Медведев не понимает, почему российская армия никак не может разбить ВСУмнение

07:40

ВСУ ведут контрнаступление на четырех направлениях, есть частичные успехи – ISWВидео

06:29

Что нельзя носить женщинам за 60: 8 вещей, с которыми нужно попрощаться навсегда

06:20

Какие могут быть переговоры с государством-террористом?мнение

05:50

Для чего пьют чай с бергамотом: простые факты о напитке, которые вы не знали

Реклама
05:20

РФ может увеличить силы на Белгородщине: Самусь - о том, где враг возьмет оккупантовВидео

04:40

"России не будет через 10 лет": ситуация на Белгородщине разрушит всю РФ – полковникВидео

04:00

Какой сегодня праздник 10 июня: что произошло в этот день и кого поздравлять

03:32

"Велосипед сепаратизма изобретен Путиным": эксперт рассказал, как создать "БНР"

02:42

В чем польза варенья из одуванчиков и как его приготовитьВидео

02:10

"На Западе заботятся, чтобы Путин не потерял лицо": Огрызко удивил подробностямиВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, остановятся ли русские добровольцы в ШебекиноВидео

00:20

Грудные дети, кругом вода: Салем показал, как спасаются несчастные украинцы

00:10

Оптическая иллюзия для гениев: только самые внимательные найдут человека без маски за 6 секунд

00:00

"Забыть о существовании": Горбунов призвал наказать международные организацииВидео

09 июня, пятница
23:59

Упали даже стены: на Арабатской стрелке "прилетело" по оккупантамВидео

23:31

Модные солнечные очки 2023: какие очки выбирает Мадонна, Рианна и Дорофеева

23:30

Мины уже расставлены: Свитан рассказал, какой объект россияне хотят взорватьВидео

23:24

В Херсонской области убывает вода: власти рассказали о ситуации в регионеВидео

22:48

ВСУ не могут сейчас форсировать Днепр: Свитан сказал, когда военные пойдут в атакуВидео

22:19

Курс доллара упадет до нижней планки: когда следует ждать изменений

21:49

После Белгородщины – освобождение Крыма: ополченцы России поделились планамиВидео

21:22

Зеленский собрал важную Ставку: основное внимание – ситуация на передовойВидео

20:57

Кремль отдаст Белгородчину, менты будут искать свой "чемоданчик Путина" – СвитанВидео

20:37

Женщина нашла способ, как открыть бутылку вина без штопора: гениальный трюк впечатляет

Реклама
20:37

"Обнуляет собственную репутацию": у Зеленского разнесли заявление ООН о Каховской ГЭСВидео

20:33

Бывший муж Лорак показал, как выглядит их общая взрослая дочь

19:41

Войска РФ готовятся отступать вглубь Крыма – МинобороныВидео

19:27

Как на украинском назвать шлепанцы: Авраменко удивил ответомВидео

19:24

Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda

19:20

Украинская кукуха не всегда держится хорошо во время войнымнение

18:54

Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС - NYTВидео

18:42

Оккупанты РФ зашуршали на "северных воротах в Крым", готовят там эвакуацию – ЦНСВидео

18:19

"Меня оклеветали": Ступка оправдывается после обвинений по "пьяному" ДТП

17:54

Гороскоп Таро на неделю 12-18 июня: Раку – улучшение жизни, Льву - переменыВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять