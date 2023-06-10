Камалия в мини шортах выгуляла дочек-двойняшек

Украинская певица Камалия, которая недавно сообщила, что разводится со своим мужем-пакистанским миллионером, надела короткие шорты и отправилась на прогулку со своими детьми.
"Дети лечат. Как же я мечтаю, чтобы все украинские дети были счастливы", - написала она на своей странице в Instagram.
Певица показалась на прогулке со своими дочками-двойняшками на велосипедах. Сама Камалия выглядела отлично, надев короткие шорты.
Отметим, что украинская певица Камалия в апреле шокировала поклонников новостью о том, что она разводится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет брака.
Напомним, ранее Захур пришел на празднование дня рождения Камалии. Он внимательно следил за выступлением возлюбленной и поддерживал ее. А в конце ее выступления вышел на сцену с огромным букетом цветов и сказал: "Спасибо, что вы все собрались на день рождения моей любимой женщины".
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