'Была на мероприятии единственной женщиной': Камалия впервые рассказала о знакомстве с мужем-миллиардером

Когда певица впервые увидела Захура, он был самым ярким среди присутствующих мужчин. Со свадьбой решили не затягивать.
Украинская певица Камалия впервые рассказала, как она 19 лет назад встретила своего мужа – пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Они познакомились на одном из мероприятий в Киеве, и после этого уже не расставались.
Первая встреча нынешних супругов состоялась летом – 15 июля. Об этом Камалия рассказала в интервью Rostyslove Production на YouTube.
По словам певицы, она перед первой встречей с Захуром пережила мучительное расставание, и в то время как раз боролась с депрессивным состоянием. Ее друг пытался помочь ей, и пригласил на неформальную встречу влиятельных и успешных бизнесменов. И так получилось, что она была там единственной женщиной.
"Попросили меня спеть. Все были мужчины на этой встрече, я одна женщина. Их было много и все состоятельные, все бизнесмены. Захур был наиболее ярким. У меня было такое ощущение, когда я его увидела впервые, что он светится", – вспоминает певица.
Она отмечает, что никогда раньше таких эмоций не испытывала. Уже через несколько дней от первой встречи мужчина пригласил Камалию на обед, и дальше у них завязался роман. Она начала быстро влюбляться в нового знакомого.
Со свадьбой решили не тянуть. Камалия со своим избранником счастливы в браке уже на протяжении 19 лет. Они воспитывают двух 9-летних дочерей-близняшек – Арабеллу и Мирабеллу.
Ранее Камалия рассказала, что одна из ее двоюродных сестер, Юлия, сейчас охраняет Украину от врагов в составе ВСУ. Кузина певицы-связист: она знает многое, но рассказать "гражданским" не может. Однако певица время от времени всё-таки спрашивает ее, когда мы победим оккупантов.
Также ранее Камалия рассказала о своих родственниках из России, которым она писала в начале войны, пытаясь показать, что происходит на самом деле в Украине. Оказалось, что ее родственники из РФ говорили ей: "Немного потерпите, мы будем вместе, сейчас только у вас нацистов перестреляем".
Читайте также:
- До слез: Камалия показала, как ее дочери вернулись домой и встретились с бабушкой
- Камалия рассказала о сложных отношениях со скандалисткой бывшей своего мужа-миллиардера
- Не поддерживает: Камалия рассказала, что Киркоров думает о войне