'Была на мероприятии единственной женщиной': Камалия впервые рассказала о знакомстве с мужем-миллиардером

Камалия впервые рассказала, как познакомилась с мужем-миллиардером/ instagram.com/kamaliyaofficial/

Украинская певица Камалия впервые рассказала, как она 19 лет назад встретила своего мужа – пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Они познакомились на одном из мероприятий в Киеве, и после этого уже не расставались.

Первая встреча нынешних супругов состоялась летом – 15 июля. Об этом Камалия рассказала в интервью Rostyslove Production на YouTube.

По словам певицы, она перед первой встречей с Захуром пережила мучительное расставание, и в то время как раз боролась с депрессивным состоянием. Ее друг пытался помочь ей, и пригласил на неформальную встречу влиятельных и успешных бизнесменов. И так получилось, что она была там единственной женщиной.

"Попросили меня спеть. Все были мужчины на этой встрече, я одна женщина. Их было много и все состоятельные, все бизнесмены. Захур был наиболее ярким. У меня было такое ощущение, когда я его увидела впервые, что он светится", – вспоминает певица.

Она отмечает, что никогда раньше таких эмоций не испытывала. Уже через несколько дней от первой встречи мужчина пригласил Камалию на обед, и дальше у них завязался роман. Она начала быстро влюбляться в нового знакомого.

Со свадьбой решили не тянуть. Камалия со своим избранником счастливы в браке уже на протяжении 19 лет. Они воспитывают двух 9-летних дочерей-близняшек – Арабеллу и Мирабеллу.

Ранее Камалия рассказала, что одна из ее двоюродных сестер, Юлия, сейчас охраняет Украину от врагов в составе ВСУ. Кузина певицы-связист: она знает многое, но рассказать "гражданским" не может. Однако певица время от времени всё-таки спрашивает ее, когда мы победим оккупантов.

Также ранее Камалия рассказала о своих родственниках из России, которым она писала в начале войны, пытаясь показать, что происходит на самом деле в Украине. Оказалось, что ее родственники из РФ говорили ей: "Немного потерпите, мы будем вместе, сейчас только у вас нацистов перестреляем".

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