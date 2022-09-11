Сестра певицы-миллионерши Камалии служит в ВСУ: "Спрашиваем, когда победа?"

Камалия рассказала о двоюродной сестре, которая служит в ВСУ / instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица, модель, актриса, Миссис Мира и волонтерка Камалия в интервью для Rostyslove рассказала о непростых отношениях с тетей, которая живет в России - мозги женщины полностью промыты рашистской пропагандой и говорить с ней о чем-либо практически невозможно.

Однако есть у артистки и адекватные родственники, которыми она безумно гордится. Так Камалия рассказала, что одна из ее двоюродных сестер, Юлия, сейчас охраняет Украину от врагов в составе ВСУ.

Кузина певицы - связистка: она знает много, но рассказать "гражданским" не может. Однако Камалия признается - нет-нет, но спрашивает сестру о том, когда Украина одержит победу.

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"Ей многое нельзя говорить, но спрашиваем, как дела, как она там. Спрашиваем, когда победа, а она говорит: "Думаю, что скоро", - говорит Камалия.

Ранее украинский актер и ведущий, а нынче - защитник Украины в составе спецподразделения авиаразведки Даниэль Салем сообщил трагическую новость о смерти побратима на фронте.

Также одесситку Регину Тодоренко, которая упорно молчит о войне в Украине, разнесли в пух и прах за ее выход на красную дорожку в Москве, пока в ее стране гибнут люди.

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