"Сейчас только у вас нацистов перестреляем": Камалия рассказала об отношениях с родственниками из РФ

Камалия / kamaliyaofficial / Instagram

Украинская певица Камалия в интервью "Rostyslove Production" рассказала о своих родственниках из России, которым она писала в начале войны, пытаясь показать, что происходит на самом деле в Украине.

"Первые мои звонки были в Россию, звонок моим друзьям, людям, с которыми я работала. И, конечно, я позвонила моей тете, на что она сразу мне сказала: "Это неправда, это все фейки! Вы сами себя бомбите". Певица назвала родственницу не нормальной, потому как украинцам бомбить свои собственные города не имеет смысла.

"Она мне сказала: "Немного потерпите, мы будем вместе, сейчас только у вас нацистов перестреляем". С ней было просто невозможно разговаривать и все родственники, которые в Украине, с ней перессорились. Ей звонили по телефону 25 человек, родственников, из Чернигова, там, где были боевые действия. Ей посылали видео, а она говорила, что это фейки и монтаж. Какие фейки, когда это мы снимали?!" – рассказала Камалия о своей родной тете.

Кроме того, Камалия говорит, что несколько раз старалась достучаться до нее, но та ни во что не верила. Единственный раз, когда родственница во что-то поверила, это когда Камалия отправила ей видео со своей конюшни, где оккупанты расстреляли лошадей.

Напомним, ранее украинская певица Камалия рассказала о своей дружбе с Киркоровым, а также о том, что он думает о военном нападении России на Украину.

Как рассказала она в интервью Rostyslove Production, с Киркоровом, который официально поддерживает войну в Украине, ее связывает дружба и совместное творчество. По мнению Камалии, те нападки, которые сейчас повсеместно случаются с артистом - это лишь начало.

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