Не поддерживает: Камалия рассказала, что Киркоров думает о войне

Камалия / Instagram

Украинская певица Камалия рассказала о своей дружбе с Киркоровым, а также о том, что он думает о военном нападении России на Украину.

Как рассказала она в интервью Rostyslove Production, с Киркоровом, который официально поддерживает войну в Украине, ее связывает дружба и совместное творчество. По мнению Камалии, те нападки, которые сейчас повсеместно случаются с артистом - это лишь начало.

Камалия говорит, что после 24 февраля она стала звонит и писать ему, чтобы тот заявил во всеуслышанье о том, что происходит в Украине. Однако, похоже, что певец ее просто заблокировал.

По словам Камалии, ей кажется, что внутри он совсем иного мнения. "Но в угоду своему хозяину, он говорит то, что приятно слышать его хозяину Путину. Он очень от него зависит", – пояснила Камалия.

Напомним, ранее певица рассказала, какие отношения у нее с бывшей супругой ее мужа, британо-украинского миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура.

Его первая жена - россиянка, которая и сейчас продолжает жить в Москве. На момент, когда Камалия познакомилась с Захуром, он был уже 8 лет, как в разводе.

С детьми мужа от первого брака у певицы прекрасные отношения: ее семья сейчас живет в одном доме с 33-летним Арманом, 40-летней Таней и ее семьей. Камалия признается, что они очень поддерживают друг друга, особенно в том, что касается воспитания детей, когда звездные родители в разъездах.

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