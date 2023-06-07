"Джонни нравится": Депп гордится ролью дочери Лили в скандальном сериале "Идол"

Легендарный артист и продюсер Джонни Депп говорит, что доволен новой ролью своей дочери Лили-Роуз Депп в скандальному сериале "Идол".

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Джонни Депп говоритдочка Деппа / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский артист и продюсер Джонни Депп гордится своей дочерью от брака с Ванессой Парад Лили-Роуз Депп ‒ за то, что она снялась в скандальном сериале "Идол" от телеканала НВО. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на собственный источник в окружении актера.

По мнению актера, бурная реакция критиков и публики – признак того, что "Лили все делает правильно".

24-летняя актриса исполняет главную роль певицы Джослин в сериале "Идол". И его еще до премьеры на Каннском кинофестивале начали критиковать ‒ из-за утечек о проблемах в съемочной группе и последующих пересъемках. После того, как кинокритикам показали несколько первых серий, количество критических отзывов возросло.

"Джонни нравится, что Лили делает собственную карьеру и бросает себе вызов, беря на себя роли, которые ее интересуют и проверяют ее. Ему нравится, что она сама по себе и становится актрисой самостоятельно. И не строит свою карьеру на его успехе", — сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

Смотрите на видео трейлер сериала Идол / Idol:

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