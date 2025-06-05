Прощай, коса: Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж и стала неузнаваемой

Юлия Тимошенко решила поэкспериментировать.

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Юлия Тимошенко - смена прически / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Тимошенко

Кратко:

Юлия Тимошенко удивила новой прической

Что она еще изменила

Лидер политической партии Батьківщина – Юлия Тимошенко – решила кардинально сменить имидж.

Как стало известно, 64-летняя политик пришла на заседании Верховной Рады Украины с новой укладкой, убрав свою фирменную косу.

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Также трудно не заметить, что она отрезала длину волос и сменила их оттенок в пепельный блонд.

Юлия Тимошенко / фото: скрин видео

Тимошенко не остановилась на смене прически и вместо привычного естественного макияжа она подчеркнула губы ярко-красной помадой.

Юлия Тимошено / фото: скрин видео

Напомним, Юлия Тимошенко много лет улаживала волосы в косу вокруг головы, что стало ее визитной карточкой, но в последнее время все чаще она появляется с легкими локонами.

Юлия Тимошенко / инфографика: Главред

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Кто такая Юлия Тимошенко? Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.

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