Прощай, коса: Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж и стала неузнаваемой

Кратко:
- Юлия Тимошенко удивила новой прической
- Что она еще изменила
Лидер политической партии Батьківщина – Юлия Тимошенко – решила кардинально сменить имидж.
Как стало известно, 64-летняя политик пришла на заседании Верховной Рады Украины с новой укладкой, убрав свою фирменную косу.
Также трудно не заметить, что она отрезала длину волос и сменила их оттенок в пепельный блонд.
Тимошенко не остановилась на смене прически и вместо привычного естественного макияжа она подчеркнула губы ярко-красной помадой.
Напомним, Юлия Тимошенко много лет улаживала волосы в косу вокруг головы, что стало ее визитной карточкой, но в последнее время все чаще она появляется с легкими локонами.
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Кто такая Юлия Тимошенко?
Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.
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