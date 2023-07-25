Одежда треснула во время танца: муж Бритни Спирс показал, как дурачится с ней

Бритни Спирс выдала очередную порцию диких танцев, которые поддержал Сэм Асгари.

https://stars.glavred.info/odezhda-tresnula-vo-vremya-tanca-muzh-britni-spirs-pokazal-kak-durachitsya-s-ney-10488364.html Ссылка скопирована

Сэм Асгари показал, как танцует с Бритни Спирс в рваном комбинезоне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Зажигательные танцы всегда были фишкой американской поп-дивы Бритни Спирс - на концертах и в клипах артистка выдавала такие па, которые потом повторяли на дискотеках по всему миру.

Время идет, а слава Брит не угасает. В том числе и благодаря танцам, которые, правда, в наши дни вызывают скорее беспокойство, чем восхищение - важной частью блога певицы в Instagram являются короткие видеоролики, на которых она в странных нарядах отплясывает под популярные песни.

Теперь такие видео стали появляться и на странице Сэма Асгари, давнего бойфренда, а сейчас мужа певицы. В сторис он показал, как танцует со своей избранницей.

видео дня

В кадре пара со счастливым улыбками кривляется на камеру, целуется, играет с собаками, позирует. Бритни еще и пляшет вокруг мужа, а он ей подыгрывает. Иногда на видео видно, что кэтсьют, который надела Спирс, то ли от энергичности танца, то ли из-за неподходящего размера треснул по шву на бедре певицы.

С веселыми танцами или без них Асгари не устает доказывать певице и ее аудитории, что они вместе по причине искренних чувств, на не из-за корысти. Им весело вместе, а больше эпатажную парочку ничего и не интересует.

Сэм Асгари показал, как танцует с Бритни Спирс в рваном комбинезоне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Ранее муж певицы Сэм Асгари рассказал про отношения с ней после слухов про развод, которые появляются в прессе с завидной периодичностью к большому огорчению супругов.

До этого в дом к знаменитой певице ворвалась полиция - обеспокоенные после очередного "срыва" Брит фанаты вызвали к ней правозащитников, дабы убедиться, что со звездой все в порядке.

Другие новости про Бритни Спирс: