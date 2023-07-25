Одежда треснула во время танца: муж Бритни Спирс показал, как дурачится с ней

Зажигательные танцы всегда были фишкой американской поп-дивы Бритни Спирс - на концертах и в клипах артистка выдавала такие па, которые потом повторяли на дискотеках по всему миру.
Время идет, а слава Брит не угасает. В том числе и благодаря танцам, которые, правда, в наши дни вызывают скорее беспокойство, чем восхищение - важной частью блога певицы в Instagram являются короткие видеоролики, на которых она в странных нарядах отплясывает под популярные песни.
Теперь такие видео стали появляться и на странице Сэма Асгари, давнего бойфренда, а сейчас мужа певицы. В сторис он показал, как танцует со своей избранницей.
В кадре пара со счастливым улыбками кривляется на камеру, целуется, играет с собаками, позирует. Бритни еще и пляшет вокруг мужа, а он ей подыгрывает. Иногда на видео видно, что кэтсьют, который надела Спирс, то ли от энергичности танца, то ли из-за неподходящего размера треснул по шву на бедре певицы.
С веселыми танцами или без них Асгари не устает доказывать певице и ее аудитории, что они вместе по причине искренних чувств, на не из-за корысти. Им весело вместе, а больше эпатажную парочку ничего и не интересует.
Ранее муж певицы Сэм Асгари рассказал про отношения с ней после слухов про развод, которые появляются в прессе с завидной периодичностью к большому огорчению супругов.
До этого в дом к знаменитой певице ворвалась полиция - обеспокоенные после очередного "срыва" Брит фанаты вызвали к ней правозащитников, дабы убедиться, что со звездой все в порядке.
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