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"Этот опыт - он трансформирует": Коля Серга оценил военную службу Виталия Козловского

Дмитрий Видоменко
29 июля 2023, 17:04 обновлено 29 июля, 17:05
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Музыкант-военный Коля Серга прокомментировал службу своего коллеги, певца Виталия Козловского и рассказал, какие трансформации в нем заметил.
Серга, Козловский
Серга внимательно следил за тем, как Козловский проходит боевую подготовку / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский музыкант Коля Серга, который сейчас защищающий Украину в рядах ВСУ, прокомментировал недавную мобилизацию на службу своего коллеги ‒ поп-певца Виталия Козловского. Об этом Серга заявил в интервью Алесе Бацман.

"Сейчас он на своем пути. И я вижу, я иногда подсматриваю в соцсетях, он трансформируется. Этот опыт - он трансформирует. Я думаю, какое-то время точно Виталий побудет на фронте, на передовой. А там посмотрим", – рассказал он.

Серга признался, что внимательно следил за тем, как Козловский проходит боевую подготовку на полигонах ВСУ.

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"Пока не понимаю. Не могу ответить на этот вопрос. "Культурный десант" сейчас состоит преимущественно из артистов-военнослужащих, которые были, в первую очередь, военнослужащими, а во вторую очередь артистами. Мы когда пришли в ряды ВСУ, мы даже не могли подумать, что когда-нибудь придется снова петь", ‒ сказал он.

Напомним, в июне 2023 года украинский певец Виталий Козловский получил повестку. В пресс-службе артиста сообщили, что он посетил военкомат и успешно прошел военно-врачебную комиссию, и ждет отправки в часть.

Через неделю Козловский попрощался с гражданской жизнью, и сменил микрофон на оружие, с которым он будет защищать страну от оккупантов. Сам певец такими метаморфозами не огорчен.

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