"Брат Тодоренко - против России, а родители поддерживают ее": певец и боец ВСУ Серга раскрыл тайну

Тодоренко, Серга / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известный украинский поп-музыкант и бывший ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Коля Серга, который сейчас служит в рядах ВСУ в Одесской области, рассказал, что брат телеведущей-предательницы Регины Тодоренко, в отличие от родственницы открыто осудил российское вторжение в Украину. Об этом артист рассказал в интервью на YouTube журналисту Славе Демину.

А вот родители Тодоренко, как говорит Серга, поддерживают ее позицию ‒ничего не говоря о войне.

Сергей рассказал, что лично его с родными Тодоренко никакие общие знакомства не связывают, но однажды в Одессе он встретил парня, который общается с ее братом предательницы и поделился его позицией.

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"Мы подъезжали к полиции, чувак сказал, что знает брата Регины, знает, где тот находится. Я говорю: "Так давайте его в терроборону". Контрпозиция. Потому что он говорит, что тот против России, я говорю: "Пусть не словом, а делом". Но дальше этой беседы дело не зашло", – вспомнил музыкант.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Тодоренко поделилась первыми впечталениями, как проходили ее роды - боль от схваток она облегчала гипнотическими аффирмациями и поеданием пиццы.

В родах, которые проходили дома в надувном бассейне, принимал участие не только супруг Тодоренко, но и ее старший сын Михаил, которому всего три года.

Тодоренко также призналась, что решение производить на свет ребенка в домашних условиях она приняла совершенно спонтанно. Ее супруг, певец Влад Топалов, сперва был против этой затеи.

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