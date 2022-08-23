Тодоренко поделилась интимным подробностями интимной жизни

Регина Тодоренко родила второго ребенка / instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко, которая никак до сих пор не прокомментировала войну в Украине и нападение России, поделилась интимными подробностями их с Владом Топаловым жизни.

Певица, которая недавно родила второго ребенка и притащила на роды первого рассказала, что когда просила Топалова сходить с ней на роды, тот на отрез отказался. "Наша интимная жизнь не будет прежней после твоих парных родов! Это же ужас? Зачем вообще мне это видеть", - сказал смелый музыкант.

"Я мечтала, что малыша мы встретим всей семьей! К этому событию готовила Мишку. Я не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию: водные роды, рядышком муж и сын в ожидании нового человека", - цитирует ее Стархит.

Между тем, как известно, Топалов таки прибыл на роды Тодоренко вместе с сыном. Артистка родила второго мальчика, которого назвала Мир.

Напомним, ранее Регина Тодоренко поделилась первыми впечталениями, как проходили ее роды - боль от схваток она облегчала гипнотическими аффирмациями и поеданием пиццы.

В родах, которые проходили дома в надувном бассейне, принимал участие не только супруг Тодоренко, но и ее старший сын Михаил, которому всего три года.

Тодоренко также призналась, что решение производить на свет ребенка в домашних условиях она приняла совершенно спонтанно. Ее супруг, певец Влад Топалов, сперва был против этой затеи.

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